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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Ставропольские энергетики выступили экспертами при оценке проектов молодых ученых

Ставропольские энергетики выступили экспертами при оценке проектов молодых ученых

9 марта 2017, 14:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО

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Уже не первый год специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго» (входит в группу компаний «Россети») участвуют в конкурсе-выставке научно-технического творчества молодежи «Таланты XXI». Мероприятие проводит министерство образования и молодежной политики Ставропольского края на базе краевого центра развития творчества детей и юношества им. Гагарина в Ставрополе. Его основная цель – выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, стимулирование к углубленному изучению технических наук, к экспериментальной, инновационной, конструкторской и рационализаторской деятельности.

В краевой центр съехались 112 молодых ученых, чтобы представить на выставке свои проекты в 8 номинациях. Причем возраст большого значения не имел: среди лауреатов можно было встретить инноваторов от 13 до 20 лет.

В роли председателя жюри в номинации «Энергетика, электротехника и электрооборудование» выступил заместитель главного инженера Западных электрических сетей (ЗЭС) филиала МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго» Иван Соловьев. По его мнению, главная цель таких мероприятий – направить исследования ребят в область практического применения, помочь им доработать свои проекты до такой степени, чтобы они оказались жизнеспособны и со временем были внедрены.

Юные «Кулибины» защищали свои работы и наглядно демонстрировали членам жюри изобретения. А жюри оценивало не только практическое применение исследования, полезность проекта, но и грамотность изложения и степень личного участия юного таланта в создании проекта. Поэтому эксперты задавали выступающим много вопросов, в некоторых случаях давали советы, как увеличить КПД изобретения, сделав его более эффективным в практическом использовании.

Наиболее яркое впечатление на членов жюри - энергетиков произвели работы учащихся Невинномысского энергетического техникума (НЭТ). Каждый из проектов был представлен в виде впечатляющего размерами макета. Чувствовалось, что будущие энергетики и их преподаватели серьезно подготовились к конкурсу. Закономерным стало то, что работа учащейся НЭТ Ирины Корниенко «Передача постоянного и переменного тока по одной ЛЭП» без долгих споров и обсуждений среди членов жюри стала победителем в данной номинации.

Всего же на конкурс поступило более 100 проектов и разработок, из которых были отмечены призами 32 инновации. Имена победителей, набравших самое большое количество баллов за свое изобретение, будут определены в мае, и молодые ученые смогут представить свои работы на Всероссийском конкурсе научно-технического творчества молодежи в Москве.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго"

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