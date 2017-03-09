"Т Плюс" возглавит Денис Паслер

Как сообщает "Ъ", экс-председатель правительства Свердловской области Денис Паслер в ближайшие дни станет и. о. гендиректора энергокомпании "Т Плюс" Виктора Вексельберга. "Т Плюс" также, видимо, откажется от должности президента, ликвидируя двухуровневую схему управления, которая была введена после ареста осенью прошлого года гендиректора Бориса Вайнзихера (он формально сохраняет свой пост). Источники "Ъ" отмечают умение Дениса Паслера работать с госорганами и регионами, считая это важным при "череде форс-мажоров", преследующих "Т Плюс".



Совет директоров "Т Плюс" (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга) 10 марта назначит нового и. о. гендиректора компании, вопрос "о ключевых работниках общества" внесен в повестку заседания. Фамилию нового топ-менеджера в "Т Плюс" не называют, уточняя лишь, что к ключевым работникам относятся "первые лица компании и сотрудники в их прямом подчинении". Но источник "Ъ", близкий к совету, и участники рынка говорят, что единственный кандидат — экс-премьер Свердловской области Денис Паслер. Кресло гендиректора "Т Плюс" остается за арестованным Борисом Вайнзихером. Связаться с Денисом Паслером "Ъ" не удалось.



В сентябре 2016 года Борис Вайнзихер, а также совладелец и управляющий директор "Реновы" Евгений Ольховик стали фигурантами уголовного дела. Их обвиняют в даче взяток на 800 млн руб. бывшему руководству Республики Коми, оба в СИЗО. Третий фигурант — экс-глава "Т Плюс", бывший гендиректор "Вымпелкома" Михаил Слободин, который находится за границей.



После ареста Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика "Т Плюс" управляли президент Андрей Вагнер и и. о. гендиректора Кирилл Александров. Они, по данным "Ъ", вернутся на прежние позиции — первого заместителя гендиректора и заместителя гендиректора по корпоративному управлению соответственно. Позиция президента "Т Плюс" будет ликвидирована либо останется вакантной. Эта должность была нужна на период подготовки к осенне-зимнему периоду, поясняет источник "Ъ".



До назначения в 2012 году на пост главы правительства Свердловской области Денис Паслер работал в структурах Виктора Вексельберга, в том числе во владевшем газораспределительными сетями в регионе ЗАО "Газэкс" и связанном с ним "Екатеринбурггазе". Господин Паслер дважды избирался депутатом областного парламента — в 2008 и 2011 годах. После отставки с поста главы правительства в сентябре 2016 года источники в регионе говорили, что Денис Паслер вернется в структуры Виктора Вексельберга ("Т Плюс" владеет ключевыми ТЭЦ в области). За время работы чиновником он стал самостоятельной политической фигурой и считался возможным кандидатом на пост губернатора (выборы запланированы на сентябрь), но подтверждения этой информации не нашлось.



По словам источников "Ъ", основной задачей господина Паслера в "Т Плюс" станет реализация стратегии развития, утвержденной в 2016 году. Ее ключевые задачи — оптимизация тепловой генерации, развитие сбытового бизнеса и зеленой энергетики. EBITDA должна вырасти на 20-25 млрд руб. к 2020 году. Новому и. о. гендиректора придется "выровнять непростые отношения с регионами", говорит собеседник "Ъ". Так, в январе произошла авария на Пензенской ТЭЦ, после чего областная прокуратура начала проверку компании. Напряженной остается и ситуация в Коми, где власти были недовольны намерением "Т Плюс" продать генерацию Воркуты. С подачи врио губернатора Сергея Гапликова "Т Плюс" критиковал и Владимир Путин (после этого началось уголовное преследование).



Источники "Ъ" на рынке, знакомые с Денисом Паслером, характеризуют его как "бойкого, толкового и публичного" руководителя, "умеющего работать с госорганами и регионами, что не менее важно, чем знание отрасли". По сути, новый глава "Т Плюс" будет кризис-менеджером "в связи с чередой форс-мажоров, преследующих компанию".

Источник: Коммерсант.