УГМК будет тратить по $1 млрд в год на развитие производства

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) планирует тратить 1 млрд долларов ежегодно на капитальные затраты для увеличения производства, заявил генеральный директор компании Андрей Козицын в интервью агентству Bloomberg.



Средства пойдут, в том числе, на восстановление годового производства меди до 370-380 тысяч тонн в ближайшие три-пять лет. В настоящий момент компания ежегодно добывает 350 тысяч тонн "красного металла". Роста производства собираются достичь с помощью дополнительного обогащения руд, освоения перспективных месторождений и переработки старогодних отвалов.



Гендиректор УГМК в связи с этим уточнил, что компания не собирается размещать на рынке акции или облигации. "Мы как частная компания используем инструменты заимствований в российских банках. И это нам дает условия не хуже, чем любые другие инструменты", - сказал Козицын, передает ПРАЙМ.



По его словам, содержание меди в тонне руды, с которой работает компания, упало до 1,2% с 1,6%. Это привело в прошлом году к снижению производства металла на 5%. При этом снижение качества руды в мире в целом не даст цене на медь упасть ниже 4,5 тысячи долларов за тонну, считает глава компании. УГМК заложила в бюджет цену в 5 тысяч долларов в этом году.



Содержание цинка в руде у компании тоже снизилось, но не так значительно добавил Козицын. УГМК планирует расширить производство этого металла на 15% до 2021 года, до 290 тысяч тонн в год с 253 тысяч тонн в прошлом году. Для этого компания планирует разрабатывать новое месторождение.



Кроме того, УГМК собирается поднять производство угля на своем подразделении ОАО "Кузбассразрезуголь" до 50 млн тонн в год в среднесрочной перспективе. В прошлом году "Кузбассразрезуголь" добыл около 44 млн тонн угля, отметил Козицын.

Компания: