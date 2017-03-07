Успейте принять участие в акции "ТОВАРЫ НЕДЕЛИ"!

CABEX
9 марта 2017, 12:53
Рубрика: Новости компаний
Метки: СУПР, АКЦИИ
В период проведения акции «ТОВАРЫ НЕДЕЛИ» на определенный список товаров в течение одной недели будет действовать скидка.
С 6 по 12 марта покупайте с выгодой до -50%:
• Оптический кабель;
• Коаксиальный кабель;
• Патч-корды (цвета в ассортименте);
• Коннекторы RJ-45, RJ-11;
• Гофрированные трубы ПВХ, ПНД;
• Стяжки кабельные стандартные, под винт.
Полный список товаров, участвующих в акции, уточняйте у специалистов отдела продаж.
Скидка действует весь период проведения акции при наличии товара на складе.