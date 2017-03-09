В Германии испытали подводный гидроаккумулятор

Немецкий Институт ветряной энергетики, входящий в состав Общества Фраунгофера, завершил испытания гидроаккумулятора — подводной бетонной сферы, размещенной на глубине 200 м.



Гидроаккумулирующая электростанция — старая технология с относительно простой идеей: когда электричества много, и оно дешевое, воду закачивают в резервуар над турбиной, а когда оно дорожает, спускают через турбину и вырабатывают электричество. Обычно такие ГАЭС дополняют основные электростанции и выравнивают неоднородность суточного графика нагрузки.



Институт ветряной энергетики успешно завершил испытания шара из бетона диаметром 3 метра, который в ноябре прошлого года опустили на дно озера Констанс в Альпах в комплекте с турбиной и насосом. Действовал он похожим на ГАЭС образом: когда электричество было дешевым, воду закачивали в сферу, а когда оно дорожало, выпускали, и она крутила турбину.



По замыслу ученых, диаметр реальных сфер должен быть 30 м, а размещать их следует на глубине 700 м, на дне океанов. Если каждая такая сфера будет оснащена турбиной на 5 МВт, то аккумулятор сможет выдавать 20 МВт*ч, а время разряда составит 4 часа.



Такой подводный «энергетический парк» может подключаться к ближайшей станции морского ветра, чтобы придать энергосистеме надежности. По словам ученых, это становится экономически выгодным только в большом масштабе. По их оценкам, «для достижения релевантной общей производительности и мощности» требуется более 80 таких сфер.



В ближайших планах института — проведение испытаний со сферой большего диаметра и на более долгие сроки. Хотя до коммерческой реализации еще минимум 3-5 лет, промышленные партнеры и спонсоры проявляют интерес к дальнейшему финансированию проекта, пишет ArsTechnica.



Источник: Хайтек.

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