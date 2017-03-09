В Швеции сотрудники Tesla хотят создать завод по производству аккумуляторов

CABEX
9 марта 2017, 14:25
Рубрика: В мире
Метки: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Двое бывших сотрудников американской компании Tesla намерены построить в Швеции завод по производству аккумуляторов, который должен стать крупнейшим в Европе, пишет газета Financial Times.
По данным издания, Петер Карлссон (Peter Carlsson), занимавший до 2015 года должность главы отдела организации поставок в Tesla, основал компанию Northvolt. Теперь он совместно с директором по производственным вопросам Northvolt, экс-сотрудником Tesla Паоло Черрути (Paolo Cerruti) намерен открыть на территории Швеции завод стоимостью 4 миллиарда долларов. Производство литиево-ионных аккумуляторов планируется наладить к 2020 году. Штат сотрудников будет составлять 2,5-3 тысячи человек.
По словам Карлссона, его компания не собирается соперничать с Tesla, где он проработал 5 лет. Их цель — составить конкуренцию азиатским производителям аккумуляторов, а именно Японии, Южной Корее и Китаю, которые контролируют большую часть этого производства, передает РИА Новости.