В Смоленскэнерго подведены итоги работы за 2016 год и определены ключевые задачи на текущий год

В конце февраля 2017 года в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» состоялось совещание по подведению итогов работы по основным направлениям деятельности в 2016 году и планам на будущее. Совещание прошло под председательством заместителя генерального директора-директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» Сабира Агамалиева. В нем приняли участие начальники всех районов электрических сетей (РЭС) филиала и руководители ключевых подразделений.



В ходе мероприятия заместители директора по направлениям и руководители подразделений отчитались о проделанной работе. Были рассмотрены вопросы развития дополнительных сервисов, поставлены задачи в рамках объявленного ПАО «Россети» года борьбы по снижению расхода электроэнергии на передачу, подведены итоги работы по технологическому присоединению новых объектов к сетям ПАО «МРСК Центра» в Смоленской области, выполнение программ филиала. Руководителями было отмечено, что план по всем основным производственным показателям в 2016 году выполнен.



Например, что касается реализации услуг филиала, то по итогам прошлого года количество обращений за услугами Смоленскэнерго выросло на 5,4% по сравнению с предыдущим годом. За 2016 год филиал исполнил более 4,4 тыс. договоров технологического присоединения (одна их основных услуг филиала), предоставив новым потребителям 96,8 МВт мощности. Выручка от реализации дополнительных услуг компании составила 112 млн рублей (выросла на 21%), что говорит о растущем интересе смолян к услугам филиала. Спрос на новую услугу по сопровождению технологического присоединения, например, за год вырос втрое. Свои плоды дала и работа по повышению платежной дисциплины потребителей услуг филиала. Для погашения дебиторской задолженности энергетики используют все предусмотренные действующим законодательством инструменты. В 2016 году в судах различных инстанций было рассмотрено больше 300 заявлений о взыскании задолженности и вынесены решения по взысканию в пользу Смоленскэнерго 229,30 млн рублей. Кроме того, 262 человека оплатили задолженность за электроэнергию, поставленную филиалом в период с 01.10.2013 по 31.05.2014 гг. по результатам работы подрядной организации, обеспечивающей информирование данных клиентов. В филиал было возвращено больше 581 тыс. рублей.



Участники совещания обсудили широкий круг вопросов, в том числе связанный с повышением надежности функционирования электросетевого комплекса в регионе, а также планы на 2017 год. Были обозначены основные задачи: безусловное выполнение ремонтной и инвестиционной программ; постоянная диагностики оборудования; стопроцентное выполнение объемов расчистки и расширения просек; своевременное оказание основных и дополнительных услуг потребителям филиала; постоянное поддержание необходимого количества аварийного резерва и полная готовность к работе спецтехники и иного транспорта и другие вопросы.



В целях выполнения задачи развития и социальной поддержки персонала, стимулирования повышения показателей эффективности работы структурных подразделений уже в четвертый раз были вручены кубки лучшим районам электрических сетей филиала. За наилучшие показатели по снижению расхода электроэнергии на передачу награда вручена Руднянскому РЭС, их коллеги из Темкинского РЭС получили кубок за лучшие показатели по предоставлению дополнительных услуг. Лидером по технологическому присоединению стал Гагаринский РЭС.



Напомним, что в канун профессионального праздника Дипломами Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике за высокие показатели производственной деятельности и достижение выдающихся результатов в труде были награждены Хиславичский район электрических сетей и Управление технологических присоединений Смоленскэнерго.



Подводя итоги совещания, директор филиала отметил, что в 2017 году Смоленскэнерго продолжит реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности операционной деятельности компании, а также повышение надежности функционирования электросетевого комплекса.