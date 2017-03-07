Заместитель генерального директора по корпоративной политике ОАО "Сетевая компания" принял участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
9 марта 2017, 12:18
Рубрика: Энергетика
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
Вадим Лукин рассказал о положительных результатах компании по привлечению к закупкам субъектов малого и среднего бизнеса.
Российский инвестиционный форум «Сочи-2017» с участием Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева состоялся 27 февраля в Главном медиацентре Олимпийского парка. Участниками мероприятия, являющегося ежегодной традиционной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, стало около 4 тысяч человек.
Члены делегации Республики Татарстан приняли участие в состоявшейся в рамках форума сессии, проводимой АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Заместитель генерального директора ОАО «Сетевая компания» Вадим Лукин рассказал в своем выступлении о положительных результатах привлечения субъектов малого и среднего бизнеса к закупкам.
«По результатам закупок в 2016 году ОАО «Сетевая компания» на общую сумму 28,5 млрд. рублей было заключено 4 317 договоров, из них 1 400 - с малым и средним бизнесом», - констатировал спикер, уточнив, что таким образом доля закупок компании у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей стоимости договоров составила 77,5 %. Напомним, законом 223-ФЗ норматив по закупкам у субъектов малого и среднего бизнеса, составляет 18 %.
Также было отмечено, что в 2016 году Республика Татарстан заняла второе место среди субъектов РФ по раскрытию рынка для закупки продукции у субъектов МСП (общий объем - 45,7 млрд. рублей). ОАО «Сетевая компания» было заключено договоров на общую сумму 21, 4 млрд рублей, что составляет более 46% от всего объема договоров с субъектами МСП, заключенных крупнейшими заказчиками регионального уровня на территории Республики Татарстан.
Это стало возможным благодаря бесплатному участию в закупочных процедурах, которое предоставляет введённая в эксплуатацию электронная торговая площадка etp.gridcom-rt.ru (ЭТП), пояснил Вадим Лукин. Отсутствие затрат, связанных с регистрацией, аккредитацией и участием в закупочных процедурах позволяет компании привлечь большее количество участников, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства.