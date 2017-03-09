ДРСК подключило к энергоснабжению строительство мостового перехода через Амур

CABEX
9 марта 2017, 17:22
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» осуществил технологическое присоединение объектов электросетевой инфраструктуры ТОР «Амуро-Хинганская». Электроэнергию получило строительство трансграничного железнодорожного мостового перехода, находящегося в районе населенного пункта Нижнеленинское (Россия, ЕАО) и г. Тунцзян (КНР, провинция Хэйлунцзян). Ключевой резидент - ООО «Рубикон». В феврале текущего года, после выполнения заявителем всех технических мероприятий, энергетики филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» подали на объекты строительства мостового перехода необходимую мощность.
- Энергетики должны идти на шаг впереди, чтобы обеспечить области необходимый для развития резерв, - подчеркнул Николай ГУСЕВ - директор филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО». - Появление такого важного объекта, как трансграничный железнодорожный мостовой переход, как раз является тем проектом, который даст толчок для развития региона.
Для подключения строительства моста специалисты ДРСК произвели замену силового трансформатора на ПС «Ленинск», увеличив его мощность с 6,3 до 25 МВА. На это сетевая организация направила более 50 млн рублей.
Согласно техническим условиям, линии электропередачи 10 кВ от строительной площадки железнодорожного мостового перехода через р. Амур до энергообъектов филиала заявители построили сами к концу 2016 года.
ТОР «Амуро-Хинганская» специализируется на деревопереработке и сельском хозяйстве. Мост в первую очередь необходим для экспортных поставок железорудного концентрата с Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината.
Логистический и промышленный узел, формирующийся в районе строительства трансграничного мостового перехода, в перспективе потребует дополнительных нагрузок. Уже сегодня энергетики и иностранные арендаторы территорий, находящихся в непосредственной близости от объектов строительства ТОР, подписали договор на осуществление технологического присоединения. Для обеспечения электроэнергией данных объектов ТОР энергетиками будет построена ВЛ 10 кВ, на ПС «Ленинск» будет заменен второй трансформатор, а также оборудование напряжением 110/35/10 кВ. Данные мероприятия предусмотрены инвестиционной программой филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» на 2018 – 2022 гг.