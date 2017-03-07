Волгоградский филиал МРСК Юга присоединил к своим электросетям крупнейший в регионе маслоэкстрационный завод

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
9 марта 2017, 14:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Волгоградский филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») осуществил технологическое присоединение к электросетям компании крупного предприятия - маслоэкстракционного завода в городе Новоаннинском Волгоградской области.
Для надежного электроснабжения предприятия специалистами волгоградского филиала МРСК Юга были выполнены электромонтажные и пуско-наладочные работы на подстанции «Каргилл Новоаннинский». Энергетики смонтировали новое оборудование класса напряжения 110 кВ (два силовых трансформатора мощностью 10 МВА каждый), комплектное распределительное устройство 110 кВ, распределительное устройство 10кВ, выполнили переустройство подходов воздушных линий электропередачи 110 кВ.
Новый маслоэкстракционный завод, присоединённый к электросетям МРСК Юга станет одним из крупнейших предприятий отрасли, внесет весомый вклад развитие сельского хозяйства Волгоградской области.