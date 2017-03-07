 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Волгоградский филиал МРСК Юга присоединил к своим электросетям крупнейший в регионе маслоэкстрационный завод

Волгоградский филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») осуществил технологическое присоединение к электросетям компании крупного предприятия - маслоэкстракционного завода в городе Новоаннинском Волгоградской области.

Для надежного электроснабжения предприятия специалистами волгоградского филиала МРСК Юга были выполнены электромонтажные и пуско-наладочные работы на подстанции «Каргилл Новоаннинский». Энергетики смонтировали новое оборудование класса напряжения 110 кВ (два силовых трансформатора мощностью 10 МВА каждый), комплектное распределительное устройство 110 кВ, распределительное устройство 10кВ, выполнили переустройство подходов воздушных линий электропередачи 110 кВ.

Новый маслоэкстракционный завод, присоединённый к электросетям МРСК Юга станет одним из крупнейших предприятий отрасли, внесет весомый вклад развитие сельского хозяйства Волгоградской области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!