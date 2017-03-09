17 высоковольтных линий отремонтируют в 2017 году в Лабинском энергорайоне

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 марта 2017, 09:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЛЭП
Сотрудники Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») в рамках реализации ремонтной программы на 2017 год выполнят ремонт 17 воздушных линий электропередачи в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края. На эти цели будет направлено свыше четырех миллионов рублей.
В период ремонтной кампании энергетики заменят 23 опоры, свыше 250 изоляторов. Для защиты оборудования от грозовых перенапряжений энергетики заменят 4,8 км грозозащитного троса. От древесной и кустарниковой растительности расчистят порядка 20 га просек вдоль воздушных линий электропередачи.
– Запланированный комплекс технических мероприятий направлен на увеличение срока эксплуатации энергооборудования и обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей, – отметил директор Лабинского филиала Кубаньэнерго Андрей Герасько.