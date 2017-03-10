Александр Новак провел Министерский завтрак "Будущее российской энергетики" в рамках CERAWeek 2017

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 марта 2017, 15:09
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел Министерский завтрак «Будущее российской энергетики» в рамках Международной конференции CERAWeek 2017.
В мероприятии также приняли участие представители российских энергетических компаний: генеральный директор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов, председатель правления ООО «СИБУР» Дмитрий Конов, заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Денис Храмов, заместитель председателя правления, первый заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть» Вадим Яковлев, вице-президент ОАО АК «Транснефть» Михаил Маргелов, президент ООО «Иркутская нефтяная компания» Николай Буйнов.
В ходе русского завтрака Александр Новак рассказал о роли и вкладе России в мировую экономику, а также о ключевых вызовах.
«Россия обладает одними из самых больших запасов нефти в мире – порядка 14 млрд тонн, а если брать нетрадиционные запасы, так называемые трудноизвлекаемые, то это ещё около 10 млрд тонн. Наша страна располагает также крупнейшими запасами газа – около 40 трлн куб. метров», - заявил Министр.
По словам главы российского энергетического ведомства, Россия обладает рядом преимуществ перед иностранными инвесторами, среди которых можно выделить низкую себестоимость разработки запасов нефти, либерализованный экспорт СПГ, гибкую и эволюционирующую налоговую систему, одно из наиболее либеральных законодательств по репатриации прибыли и выводу капитала.
«Россия открыта для инвестиций, у наших стран имеется большой потенциал сотрудничества», - подчеркнул Александр Новак.