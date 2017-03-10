 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

Австралия создала первый в мире цифровой рынок солнечной энергии

Австралия создала первый в мире цифровой рынок солнечной энергии

10 марта 2017, 17:10
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Обсудить на форуме

202 просмотра

В Австралии начала работу первая децентрализованная биржа по торговле энергией deX. Владельцы солнечных панелей могут продавать излишки электричества в сети и объединяться с другими пользователями для создания виртуальных электростанций. Такой подход обещает снизить стоимость электроэнергии в стране, которая считается одним из лидеров в области солнечной энергетики.

Согласно докладу консалтинговой компании SunWiz, в 2016 году в Австралии было установлено около 6750 домашних солнечных аккумуляторов. Рост рынка составил 1000% в годовом выражении. Солнечные панели на крышах производят 16% всей электроэнергии в стране. Пользователи стремятся продавать излишки вырабатываемой энергии.

Децентрализованная биржа энергии deX позволяет владельцам солнечных панелей стать активными игроками на рынке и меньше зависеть от крупных электростанций и сетей. Платформа deX создает сеть виртуальных электростанций, состоящих из сотен солнечных панелей, установленных на крышах. Система автоматически подбирает источник, если рядом возникла потребность в энергии. Тысячи солнечных панелей мощностью не более 5 киловатт каждая объединяются в подобие электростанций, и их суммарная мощность достигает нескольких мегаватт. Рассредоточенные станции также помогут решить проблему внезапного отключения электроэнергии в случае природных катаклизмов.

С февраля начались пилотные испытания первого цифрового рынка энергии. В них примет участие 5000 австралийских семей. Систему разработал консорциум, в состав которого входят энергетические стартапы GreenSync и Reposit Power, операторы энергосетей United Energy и ActewAGL а также энергосбытовая компания Mojo. Стоимость проекта оценивается в $930 000, пишет Хайтек.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!