Австралия создала первый в мире цифровой рынок солнечной энергии

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 марта 2017, 17:10
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
В Австралии начала работу первая децентрализованная биржа по торговле энергией deX. Владельцы солнечных панелей могут продавать излишки электричества в сети и объединяться с другими пользователями для создания виртуальных электростанций. Такой подход обещает снизить стоимость электроэнергии в стране, которая считается одним из лидеров в области солнечной энергетики.
Согласно докладу консалтинговой компании SunWiz, в 2016 году в Австралии было установлено около 6750 домашних солнечных аккумуляторов. Рост рынка составил 1000% в годовом выражении. Солнечные панели на крышах производят 16% всей электроэнергии в стране. Пользователи стремятся продавать излишки вырабатываемой энергии.
Децентрализованная биржа энергии deX позволяет владельцам солнечных панелей стать активными игроками на рынке и меньше зависеть от крупных электростанций и сетей. Платформа deX создает сеть виртуальных электростанций, состоящих из сотен солнечных панелей, установленных на крышах. Система автоматически подбирает источник, если рядом возникла потребность в энергии. Тысячи солнечных панелей мощностью не более 5 киловатт каждая объединяются в подобие электростанций, и их суммарная мощность достигает нескольких мегаватт. Рассредоточенные станции также помогут решить проблему внезапного отключения электроэнергии в случае природных катаклизмов.
С февраля начались пилотные испытания первого цифрового рынка энергии. В них примет участие 5000 австралийских семей. Систему разработал консорциум, в состав которого входят энергетические стартапы GreenSync и Reposit Power, операторы энергосетей United Energy и ActewAGL а также энергосбытовая компания Mojo. Стоимость проекта оценивается в $930 000, пишет Хайтек.