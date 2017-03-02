Чувашские энергетики провели противопаводковую тренировку

Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети) - «Чувашэнерго» провели противоаварийную тренировку по теме «Действия органов управления, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных резким повышением уровня паводковых вод».



Основными целями подобных тренировок являются: проверка качества и полноты разработки плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера; проверка технического состояния и работоспособности систем оповещения персонала филиала «Чувашэнерго»; проверка организации взаимодействия и обмена оперативной информацией между структурными подразделениями, федеральными органами исполнительной власти и местного самоуправления; достижение согласованности в работе и совершенствование практических навыков органов управления, сил и средств РСЧС в действиях при возникновении ЧС.



По легенде учений, из-за интенсивного таяния снега произошел подъем уровня воды в реках, водохранилищах и водоемах Чувашской Республики и образовались зоны затоплений и подтоплений. В связи с этим под угрозой подтопления оказались населенные пункты и участки линий электропередачи, расположенные в пойменных местах рек Алатырь, Меня, Б. Цивиль, М. Цивиль, Чулкась, Кубня и Хундурла и др.



В ходе тренировки отрабатывались действия дежурных диспетчеров по оповещению руководящего состава, членов комиссий по ЧС, организации их сбора и работы. В состояние полной готовности были приведены системы связи, спецтехника, плавсредства, механизмы для откачки воды и другая техника, предназначенная для оперативной ликвидации возможных нештатных ситуаций на энергообъектах.



Всего в ходе проведения тренировки привлекались к участию 160 человек, в полную готовность были приведены 48 единиц техники. Энергетики в оптимально короткие сроки справились с поставленными задачами по ликвидации ЧС в условиях весеннего паводка. По результатам тренировки все задействованные службы получили положительную оценку своих действий.



Для предотвращения несчастных случаев энергетики рекомендуют соблюдать меры предосторожности и, по возможности, не включать электрические приборы в сеть в подтопленных помещениях. Владельцам плавсредств категорически воспрещается приближаться ближе 25 метров к опорам и проводам ЛЭП.