Дебитор ПАО "ДЭК" Примтеплоэнерго планирует погасить большую часть задолженности к концу года

Согласно двусторонней договоренности между ПАО «ДЭК» и КГУП «Примтеплоэнерго» к концу года задолженность коммунального предприятия перед энергетиками сократится на 388 миллионов. Стороны подписали график планируемых начислений и оплат на 2017 за потребленную ранее электрическую энергию. Согласно данным КГУП «Примтеплоэнерго», крупнейший должник за электроэнергию в Приморском крае снизит задолженность перед поставщиком ресурса с 516 до 177 миллионов рублей к концу года с учетом текущих начислений.



- После прошедшего в январе заседания комитета Законодательного собрания по экономической политике и собственности, нам удалось согласовать порядок оплаты, который устраивает обе стороны. Данный график направлен в Администрацию Приморского края, где по распоряжению губернатора создана рабочая группа по урегулированию задолженности и мониторингу ситуации на данном предприятии.



Самый крупный транш – около 325 миллионов рублей – КГУП «Примтеплоэнерго» предусмотрело в августе текущего года. При этом 300 миллионов предприятие рассчитывает оплатить из средств, полученных от муниципальных образований края в счет погашения задолженности за тепловую энергию. Подробнее схема расчетов муниципалитетов за тепло будет обсуждаться в Администрации Приморского края после окончания отопительного периода, - рассказал заместитель генерального директора по сбыту ПАО «ДЭК» Сергей Хитун.



Энергокомпания уже получила всю сумму платежа, предусмотренного соглашением в феврале. Следующий – в размере 50 миллионов рублей – должен поступить в марте. При этом соглашение предусматривает, что Дальневосточная энергетическая компания приостановит меры принудительного взыскания задолженности в случае соблюдения КГУП «Примтеплоэнерго» графика, а также надлежащего контроля его исполнения со стороны рабочей группы при Администрации. Таким образом, ПАО «ДЭК» не будет вводить ограничительные санкции в отношении объектов предприятия, а оплата пеней за просрочку рассмотрена в индивидуальном порядке.