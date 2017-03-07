ФСК ЕЭС усилит 40 фундаментов опор на линии "Вельск – Коноша" в Архангельской области

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 марта 2017, 09:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») отремонтирует и усилит 40 фундаментов опор на транзитной высоковольтной линии 220 кВ «Вельск – Коноша» в Архангельской области. Работы включены в ремонтную программу 2017 года и будут производиться без привлечения подрядных организаций.
Дополнительно перед грозовым и паводковым периодом, на линии обвалуют пять опор для защиты от подтоплений и отремонтируют 15 контуров заземления опор, защищающих от грозовых перенапряжений.
Линия электропередачи 220 кВ «Вельск – Коноша» введена в работу в 1980-е годы. Осуществляет транзит электроэнергии в энергосистему Республики Коми и отвечает за электроснабжение Вельского района Архангельской области.