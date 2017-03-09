Информационное сообщение Минэнерго РФ

Вниманию субъектов электроэнергетики и органов исполнительной власти, участвующих в утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики!

Минэнерго России обращает внимание на вступление в силу постановления Правительства Российской Федерации от 17.02.2017 № 202 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией».

Указанным постановлением Правительства Российской Федерации внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в том числе:

Уточнены критерии утверждения инвестиционных программ (далее – ИПР) энергосбытовых организаций (все они утверждаются на уровне органов исполнительной субъектов Российской Федерации) и ИПР, предусматривающих строительство объектов атомной энергетики.

Установлены требования к продолжительности периодов планирования ИПР, предусматривающих строительство и реконструкцию атомных (не менее 5 лет) и гидроэлектростанций (10 лет) (пункт 3 Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, далее – Правила).

Определена продолжительность периода планирования ИПР субъекта электроэнергетики, государственное регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) которого осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования, и отсутствует утвержденная ИПР (пункт 3 Правил).

Установлены требования по синхронизации ИПР, предусматривающих строительство атомных и гидроэлектростанций, с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, государственными программами и федеральным законом о бюджете (пункт 5 Правил).

Установлены требования по синхронизации ИПР со схемами теплоснабжения муниципальных образований. ИПР (изменения, которые вносятся в ИПР), предусматривающие реализацию инвестиционных проектов, содержащих мероприятия по строительству (реконструкции с увеличением более чем на 10 % тепловой мощности) источников теплоснабжения и (или) строительству тепловых сетей утверждаются при условии, если целесообразность реализации указанных мероприятий обоснована в схеме теплоснабжения соответствующего городского округа, поселения или города федерального значения, утверждаемой в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (пункт 5 Правил).

Уточнены требования по синхронизации ИПР со схемами и программами развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации (далее – СиПР) в части проектов строительства электросетевых объектов. В частности, такие требования распространены кроме объектов классом напряжения 110 кВ на объекты классом напряжения от 35 кВ в технологически изолированных энергосистемах, а также формализованы требования к самим СиПР, синхронизация ИПР с которыми должна быть обеспечена. Так, указанные выше объекты могут быть включены в ИПР только при наличии в СиПР, утвержденных в году рассмотрения заявления об утверждении ИПР или в году, предшествующем этому году, в порядке и сроки, установленные Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 (пункт 5 Правил).

С 2018 г. требования по синхронизации с СиПР будут также распространяться на мероприятия по реконструкции с увеличением мощности или пропускной способности электросетевых объектов более чем на 10 %.

Минэнерго России особо обращает внимание на необходимость соблюдения органами исполнительной власти и субъектами электроэнергетики требований пункта 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, при формировании, рассмотрении и утверждении ИПР.

Определены варианты представления информации, прилагаемой к заявлению об утверждении ИПР и (или) уведомлениям о размещении ИПР, при наличии технических ограничений на осуществление информационного обмена с использованием соответствующих информационных систем (пункт 9 Правил).

Определены требования к усиленной квалифицированной электронной подписи и лицам, имеющим право подписи документов по ИПР (пункт 9(1) Правил).

Дополнена информация, указываемая в заявлении об утверждении ИПР, направляемом субъектом электроэнергетики в органы власти (пункт 12 Правил). Определены требования к заявлению об утверждении ИПР при наличии планов продления долгосрочного периода тарифного регулирования для субъекта электроэнергетики.

Уточнены случаи, при которых орган власти направляет субъекту электроэнергетики отказ в рассмотрении заявления об утверждении ИПР или отказ в утверждении ИПР соответственно (пункты 8, 14, 16, 30, 41(1), 42, 54, 62(1), 63 Правил).

Определен порядок приостановки утверждения ИПР органами власти при необходимости уточнения информации по ИПР у субъекта электроэнергетики (пункты 21 и 48 Правил).

Определены случаи, при которых орган власти направляет субъекту электроэнергетики отказ в рассмотрении уведомления о размещении итоговой ИПР и итоговой ИПР. Определено, что итоговый проект ИПР может дорабатываться только 1 раз по замечаниям органа власти (пункты 41, 41(1), 42, 62 (1) Правил).

Уточнены требования к решению органа власти об утверждении ИПР (пункты 43, 64 Правил).

Уточнены требования к составу обосновывающих стоимость материалов по инвестиционным проектам (пункт 13 Правил и подпункт «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, далее – Стандарты), в частности, в их состав должны входить:

а) или сводка затрат, сводный сметный расчет и пояснительная записка к сметной документации, разработанные в составе утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документации по инвестиционному проекту;

б) при отсутствии утвержденной проектной документации – сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного расчета, в том числе с использованием укрупненных сметных нормативов и другой ценовой информации.

Также внесены изменения Стандарты, в том числе:

Определены требования к усиленной квалифицированной электронной подписи и лицам, имеющим право подписи раскрываемой информации.

Раскрывается информация о результатах расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации проекта, на основании укрупненных нормативов цены типовых технологических решений, в том числе, для проектов реконструкции объектов электроэнергетики (подпункт «ж» пункта 11 Стандартов). Кроме того, установлена обязанность раскрывать такие расчеты генерирующим компаниям (пункт 15(1) Стандартов) (при наличии планов строительства и реконструкции электросетевых объектов).

Уточнены требования к форматам раскрытия информации (пункты 12, 14, 15(1), 17(2) Стандартов).

Установлены стандарты раскрытия информации об ИПР для энергосбытовых организаций (пункты 20(1), 21(1) Стандартов) (соответствующие формы и форматы для сбытовых организаций будут утверждены Минэнерго России в 2017 году).

Минэнерго России отмечает необходимость безусловного соблюдения законодательства Российской Федерации при утверждении, рассмотрении и формировании ИПР субъектов электроэнергетики.