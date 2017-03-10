Иннополис может стать первым городом в РФ, оснащенным "умными счетчиками" для ЖКХ

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10 марта 2017, 16:41
Рубрика: Россия
Метки: УМНЫЙ ГОРОД, ЖКХ
Самый молодой российский город Иннополис, расположенный в Татарстане, может полностью оборудовать свои дома интеллектуальными счетчиками для ЖКХ. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр города Руслан Шагалеев.
Интеллектуальные счетчики для ЖКХ позволяют собирать данные с приборов учета в автоматическом режиме, эта информация передается напрямую управляющим компаниям. Одно из таких решений представил оператор "Мегафон" в партнерстве с китайской Huawei и российским разработчиком информсистем в сфере ЖКХ "Большая тройка".
"Давайте реализуем нагрузочный тест, сделаем первый город, полностью подключенный к системе NB-IoT (технология узкополосного интернета вещей, которая отличается бесперебойной передачей данных в помещениях с затрудненным сигналом связи - прим. ред.). Все ресурсы города мы готовы предоставить", - сказал Шагалеев.
В свою очередь директор по развитию корпоративного бизнеса "Мегафона" Наталья Талдыкина заявила, что компания готова к сотрудничеству в этой сфере. Она также отметила, что коммерческий запуск IT-решения для ЖКХ планируется в 2017 году.
Население Иннополиса составляет 3 тыс. человек, включая студентов. По словам Шагалеева, городская ресурсоснабжающая организация и управляющая компания обслуживают 16 многоквартирных домов и 840 квартир.
"В университете города Иннополис обучается более 550 студентов (различных IT-специальностей - прим. ред.), которые готовы принять участие в масштабном внедрении технологии NB-IoT в сервисы города", - добавил Шагалеев.
По данным IKS Consulting, общий потенциал рынка приборов интеллектуального учета в России превышает 206 млн интеллектуальных счетчиков.
"Сегодня мы можем говорить о возникновении целого рынка технологий в ЖКХ, и решения, которые здесь появляются, потом находят применение и в других отраслях. Безусловно, это явление - результат планомерной работы над повышением инвестиционной привлекательности", - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.
Источник: ТАСС.