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Новости компаний

Компания "Элком-Электро" приглашает посетить выставку CABEX – 2017

Компания Элком-Электро приглашает посетить выставку CABEX – 2017

10 марта 2017, 17:36
Рубрика: Новости компаний
Метки: Cabex-2017, КАБЕКС-2017, ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО

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С 21 по 23 марта 2017 Компания "Элком-Электро" примет участие в международной выставке кабельно-проводниковой продукции, электротехнических и электромонтажных изделий CABEX - 2017, которая пройдет в выставочном центре "Сокольники".

Выставка CABEX – это не только единственная в России выставка кабельно-проводниковой продукции, но и эффективная бизнес площадка, на который вы сможете провести личные переговоры не только с менеджерами, но и с руководством нашей компании. Посетители нашего стенда узнают, какую выгоду можно получить от использования кабеля, изготовленного в соответствии с ГОСТ. Как отличить качественный кабель от фальсификата и почему это так важно.

Как экономить силы и энергию работая с комплексными поставками, как экономить время, используя сервисные предложения - все это и многое другое Вы узнаете, посетив наш стенд на выставке CABEX.

Мы будем рады видеть Вас на нашем стенде № А327 и с удовольствием ответим на все интересующие Вас вопросы, обсудим детали предстоящего сотрудничества.

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Компания: ООО "Элком-Электро"
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