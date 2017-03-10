МОЭСК приступает к увеличению мощности для потребителей на западе Подмосковья

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 марта 2017, 15:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
В рамках инвестиционной программы западный филиал ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») приступает к основному этапу реконструкции подстанции 110/10/6 кВ «Пернатово» Истринского района.
С целью повышения надежности электроснабжения потребителей специалисты приступают к замене оборудования открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ и установке двух новых силовых автотрансформатора по 63 МВА каждый.
В итоге мощность питающего центра «Пернатово» увеличится с 50 МВА до 126 МВА, то есть практически в 2,5 раза.
Ранее, в новом здании общеподстанционного пункта управления (ОПУ), было установлено оборудование системы оперативного тока и распредустройства 6 кВ.
Применяемое современное оборудование позволит увеличить мощность подстанции, улучшить качество передаваемой электроэнергии, повысит уровень надежности и безопасности работы всего питающего центра.
Подстанция «Пернатово» была построена в 1970 году и является одним из основных питающих центров Истринского района, где сейчас динамично развивается индивидуальное жилищное строительство.