МРСК Северо-Запада и Корпорация развития Архангельской области заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках мероприятий ХII Поморского строительного форума в Архангельске ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») и Акционерное общество «Корпорация развития Архангельской области» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили директор филиала «Архэнерго» Андрей Кашин и гендиректор КРАО Алексей Ковалев.



Соглашение предусматривает взаимодействие сторон при реализации проектов, обеспечивающих формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Архангельской области. Основным направлением сотрудничества сторон является информирование о возможностях обеспечения электроэнергией объектов, создаваемых в рамках реализации программ жилищного строительства, а также при размещении объектов, предназначенных для производства строительных материалов изделий, конструкций, создании промышленных технопарков и бизнес-инкубаторов.



- Реализация Соглашения должна способствовать привлечению инвестиций для развития бизнеса в Архангельской области, - прокомментировал директор «Архэнерго» Андрей Кашин. – Мы надеемся, что это поможет синхронизировать планы энергетиков и инвесторов, чтобы максимально упростить доступ к электросетевой инфраструктуре.



Как рассказали в управлении перспективного развития и технологического присоединения «Архэнерго», в рамках реализации Соглашения формируется перечень инвестиционных площадок на территории региона, где предприниматели смогут развивать свой бизнес, строить объекты и располагать необходимую производственную базу. Энергетики заранее определят доступность электрической инфраструктуры на данных площадках и необходимые меры по развитию сети с тем, чтобы инвестор мог изначально знать, на какой из площадок выгоднее развивать свой бизнес, где именно стоимость подключения к централизованному электроснабжению будет ниже. Кроме того, сроки техприсоединения за счет проведенной подготовительной работы будут значительно ниже, что позволит инвестору быстрее запустить бизнес в полную силу.



Соглашение предусматривает оперативный обмен информацией между «Архэнерго» и Корпорацией развития Архангельской области о планируемой стоимости подключения тех или иных участков к электросетям. Теперь энергетики производят полный комплексный расчет необходимых технических мероприятий для подключения всего в течение 10 дней вместо месяца, как было ранее.



Отметим, что «Архэнерго», как крупнейшая сетевая организация региона, считает одной из главных задач совершенствование и перспективное развитие электросетевой инфраструктуры для обеспечения растущих потребностей экономики Архангельской области. До 2022 года запланирован целый ряд инвестиционных проектов, предполагающих реконструкцию и значительное увеличение мощности наиболее востребованных подстанций.