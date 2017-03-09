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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра и Приволжья подала иски к неплательщикам на 9 млрд рублей

МРСК Центра и Приволжья подала иски к неплательщикам на 9 млрд рублей

10 марта 2017, 10:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ, СУД

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По данным на начало февраля 2017 г. на рассмотрении судов находится 435 исков ПАО «МРСК Центра и Приволжья» к потребителям на 8,2 млрд руб. основного долга и около 1,2 млрд руб. процентов за пользование денежными средствами.

Только за первый месяц 2017 года по фактам нарушений потребителями исполнения обязательств по оплате оказанных услуг по передаче электроэнергии в пользу сетевиков было удовлетворено 63 иска на сумму 139 млн руб.

Энергетики подчеркивают: недополученные средства наносят ощутимый финансовый урон сетевой компании, что негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электроустановок, что напрямую влияет на надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. При этом проблему накопившейся задолженности самим неплательщикам выгоднее решать за столом переговоров. Это позволит избежать судебных разбирательств и применения жестких мер, предписываемых законодательством в подобной ситуации: прекращения или ограничения электроснабжения предприятий и организаций-должников, дисквалификации или даже уголовного преследования их руководства.

Напомним, в течение 2016 года было зафиксировано 1 152 факта нарушения потребителями услуг исполнения договорных обязательств по оплате оказанных услуг по передаче электрической энергии. Специалисты МРСК Центра и Приволжья направили в адрес неплательщиков 1 097 претензий и подали 547 исковых заявлений. В результате должники добровольно погасили задолженность в размере 17 млрд руб. Еще 10 млрд руб. было выплачено ими после подачи исков, в том числе по решению суда.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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