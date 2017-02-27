МРСК Центра и Приволжья в 2016 году присоединило к электросетям Калужской области крупнейший в ЦФО тепличный комплекс

В минувшем году филиал «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» присоединил к электросетям около 30 предприятий агропромышленного сектора. Данные проекты были реализованы в рамках действующего Соглашения о партнерстве между энергокомпанией и правительством области в сфере развития сельского хозяйства.



Среди подключенных объектов животноводческие комплексы в Перемышльском районе (ООО «Калужская нива») и Юхновском районе (ООО «Агротон»), тепличный комплекс в Дзержинском районе (ООО «Агро-Продукт»), а также свинокомплексы, фермы, хранилища, рыбхозы, птичники, индивидуальные фермерские хозяйства, перерабатывающие предприятия. Одним из наиболее значимых проектов в рамках развития АПК региона стало подключение к сетям в Людиновском районе тепличного комплекса ООО «Агро-Инвест», крупнейшего в ЦФО предприятия круглогодичного цикла по выращиванию овощей. Этот проект реализован в рамках сотрудничества филиала «Калугаэнерго» и Особой экономической зоны «Людиново», резидентом которого является ООО «Агро-Инвест».



Для присоединения к электрическим сетям новых сельхозпотребителей в 2016 году построено 3,7 км ВЛ 0,4 - 10 кВ, три трансформаторные подстанции. При подключении объектов АПК к существующим сетям проведена работа по их реконструкции и модернизации, повышению надежности.



Всего с момента подписания Соглашения с октября 2014 года филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подключил к электросетям более 50 сельхозпредприятий. Калужский регион активно развивает аграрные проекты с высокой степенью автоматизации производств, в частности, при выполнении ведомственной программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области». Для таких объектов бесперебойное электроснабжение - основа эффективной деятельности, поэтому энергетики ведут постоянную работу по повышению надежности электроснабжения сельской электросети. Это касается и объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Таким образом, энергетики способствуют не только развитию сельхозпроизводств, но и созданию комфортных условий для жизни на селе.



«Количество заявок на технологическое присоединение к электросетям сельскохозяйственных предприятий остается высоким, - говорит заместитель генерального директора ПАО «МРСК «Центра и Приволжья» – директор филиала «Калугаэнерго» Александр Ейст. - Сейчас на рассмотрении в энергокомпании находится 7 заявок. Филиал «Калугаэнерго» отрабатывает их в оперативном порядке. Нам важно оставаться надежным партнером региона во всех проектах, а особенно в том, что касается такого важного направления, как поддержка отечественного сельхозпроизводителя».