МРСК Центра в сокращенные сроки обеспечила электроснабжение нового перинатального центра в Брянске

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 марта 2017, 11:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БРЯНСКЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Строившийся под контролем губернатора Брянской области Александра Богомаза перинатальный центр Брянской городской больницы №1 начал свою работу 7 марта. В это учреждение, рассчитанное на 130 коек, где есть возможность выхаживать детей с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов, будут направляться пациентки с самой сложной беременностью, нуждающиеся в высокотехнологичной помощи. В центре будут работать консультативно-диагностическое, приёмное, родильное, послеродовое отделения, операционный блок, отделения реанимации и интенсивной терапии женщин и новорождённых, отделения патологии беременности и патологии новорождённых, ряд других подразделений.
Перинатальный центр был построен за 1,5 года. Технологическое присоединение нового медицинского объекта к электрическим сетям обеспечил брянский филиал ПАО «МРСК Центра». При этом, энергетики по просьбе Правительства Брянской области смогли провести все соответствующие технические мероприятия в сокращенные сроки. Для этого ими была произведена реконструкция подстанции 110кВ «Городищенская».
В праздничный день 8 марта новое медучреждение торжественно открыл Президент России Владимир Путин.
Качественно и оперативно произведя все необходимые работы по выдаче мощности брянскому перинатальному центру, МРСК Центра в очередной раз подтвердила статус социально ответственной компании, вносящей существенный вклад в обеспечение социально-экономического развития регионов своей операционной ответственности.