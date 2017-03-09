Молодежная секция РНК СИГРЭ приглашает принять участие в круглом столе "Новые специальности в электроэнергетике в эпоху цифровой экономики"

Молодежная секция РНК СИГРЭ приглашает экспертное сообщество принять участие в круглом столе на тему: «Новые специальности в электроэнергетике в эпоху цифровой экономики».

Мероприятие пройдет на площадке Московского международного салона образования, организатором которого выступает Министерство образования и науки России при поддержке Правительства РФ.

В круглом столе примут участие представители Министерства образования и науки РФ, Министерства энергетики РФ, ректора и проректора высших профильных учебных заведений – партнеров Федеральной сетевой компании и РНК СИГРЭ, ведущие энергокомпании и заинтересованные отраслевые сообщества.

В ходе круглого стола предполагается обсудить концептуальные вопросы подготовки кадров для энергетической отрасли, актуальные проблемы формирования новых профессиональных компетенций энергетиков и необходимости подготовки и трудоустройства студентов по новым специальностям.

Свое видение тенденций развития профессиональной подготовки в отрасли в эпоху цифровой экономики представят руководители подкомитетов РНК СИГРЭ и отраслевых сообществ, представители профильных законодательных и регулирующих структур, высшие учебные заведения и ведущие компании.

На мероприятии будут представлены результаты опроса, организованного Молодежной секцией, с рейтингом востребованных профессий будущего.

Мероприятие состоится 14 апреля 2017 года с 11.00 до 13.00

Место проведения: г. Москва, Всероссийский выставочный центр, 75 павильон.

Участие в мероприятии бесплатно. Онлайн форма регистрации на сайте www.cigre.ru доступна по ссылке.

Мероприятие проводится в рамках Программы Молодежной секции РНК СИГРЭ.