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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Олег Бударгин принял участие в заседании Правления "Ленэнерго"

Олег Бударгин принял участие в заседании Правления Ленэнерго

10 марта 2017, 14:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, ЛЕНЭНЕРГО

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9 марта 2017 года состоялось заседание Правления ПАО «Ленэнерго» с участием Генерального директора ПАО «Россети» Олега Бударгина. Обсуждались итоги работы блоков реализации и развития услуг, инвестиционной деятельности и капитального строительства в начале 2017 года.

Олег Бударгин еще раз поблагодарил коллектив «Ленэнерго» за работу в рамках программы исполнения накопленных обязательств по технологическому присоединению к электросетям. При этом глава «Россетей» отметил необходимость сосредоточиться на качественном выполнении текущих задач, стоящих перед компанией. В частности, обеспечение надежного электроснабжения потребителей и своевременное выполнение обязательств по присоединению заявителей к сетям «Ленэнерго».

Генеральный директор «Россетей» отметил необходимость создания «черного списка» подрядных организаций, некачественно и не в срок исполнявших свои обязательства перед «Ленэнерго» в 2016 году.

Члены Правления также обсудили вопросы перехода АО «Санкт-Петербургские электрические сети» («СпбЭС»), переданного ПАО «Ленэнерго» как управляющей организации. В ходе заседания было принято решение о создании в электросетевой компании комитета по стратегии и развитию, а также кадровой комиссии. Первое заседание комитета состоится 17 марта. На нем будут рассмотрены вопросы консолидации электросетевых активов дочерних и зависимых обществ «Ленэнерго» - «СПбЭС» и «ПЭС».

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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