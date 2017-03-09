Олег Бударгин принял участие в заседании Правления "Ленэнерго"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 марта 2017, 14:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, ЛЕНЭНЕРГО
9 марта 2017 года состоялось заседание Правления ПАО «Ленэнерго» с участием Генерального директора ПАО «Россети» Олега Бударгина. Обсуждались итоги работы блоков реализации и развития услуг, инвестиционной деятельности и капитального строительства в начале 2017 года.
Олег Бударгин еще раз поблагодарил коллектив «Ленэнерго» за работу в рамках программы исполнения накопленных обязательств по технологическому присоединению к электросетям. При этом глава «Россетей» отметил необходимость сосредоточиться на качественном выполнении текущих задач, стоящих перед компанией. В частности, обеспечение надежного электроснабжения потребителей и своевременное выполнение обязательств по присоединению заявителей к сетям «Ленэнерго».
Генеральный директор «Россетей» отметил необходимость создания «черного списка» подрядных организаций, некачественно и не в срок исполнявших свои обязательства перед «Ленэнерго» в 2016 году.
Члены Правления также обсудили вопросы перехода АО «Санкт-Петербургские электрические сети» («СпбЭС»), переданного ПАО «Ленэнерго» как управляющей организации. В ходе заседания было принято решение о создании в электросетевой компании комитета по стратегии и развитию, а также кадровой комиссии. Первое заседание комитета состоится 17 марта. На нем будут рассмотрены вопросы консолидации электросетевых активов дочерних и зависимых обществ «Ленэнерго» - «СПбЭС» и «ПЭС».