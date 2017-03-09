Плоские кабели без заполнителей для сетей Ethernet от компании Cicoil

Для Ethernet-приложений, требующих кабелей гибких и лёгких конструкций, компания Cicoil предлагает не содержащие заполняющих элементов Ethernet-кабели категорий 5е и 6А. Эти гибкие плоские кабели не требуют применения объёмных изоляционных материалов, заполнителей, талька и лент, в результате чего достигается лёгкая, гибкая и исключительно компактная кабельная конструкция.

Запатентованный компанией Cicoil экструзионный процесс позволяет разместить 4 индивидуально экранированные пары с волновым сопротивлением 100 Ом в малогабаритном плоском профиле с точным контролем расстояния между всеми компонентами, толщины изоляции и общей формы кабеля. Все пары заключены по отдельности в прочную цельную конструкцию таким образом, чтобы между ними не было трения, и они оставались неповреждёнными в течение срока службы, равного 15 миллионам циклов изгибания.

Благодаря прямоугольному поперечному сечению плоские Ethernet-кабели можно складывать штабелями или слоями практически без образования свободного пространства между ними, в результате чего экономится место и обеспечивается максимальная плотность укладки в данном объёме. По сравнению со жгутами кабелей круглого сечения, содержащими большое количество материалов и заполнителей, простота конструкции плоских кабелей компании Cicoil с их геометрией параллельно уложенных жил способствует устранению многих распространённых источников ошибок монтажа и сбоев при эксплуатации.

Регистрация индивидуально экранированных витых пар осуществляется по принципу «один к одному» к оконечным разъёмам, так что назначение контактов происходит почти автоматически. Поскольку расстояние между жилами фиксированное и геометрия кабеля постоянная, передача сигнала стабильна. Уникальная «самовосстанавливающаяся» наружная оболочка способна восстанавливаться в случае небольших проколов и не будет истираться, растрескиваться или деформироваться при длительном воздействии вибрации, солнечных лучей, экстремальных температур (от -65°C до +165°C), кислот, морской воды, морского льда, пара, крупнозернистого песка, пламени, радиации, спирта, механического напряжения, влажности, озона, УФ-излучения, многих химических веществ, при автоклавной обработке, при эксплуатации на больших высотах. Кроме того, повышенной прочности кабеля способствует тот факт, что растягивающая нагрузка равным образом распределяется на все токопроводящие жилы и изоляцию пар.



Кабели категорий 5е и 6А стандартных конструкций имеются в наличии на складе и готовы к немедленной поставке, готовые кабельные сборки с соединителями предлагаются длинами 3 фута (91,44 см), 6 футов (182,88 см) и 12 футов (365,76 см). По отдельному запросу компания Cicoil поставляет кабели в оболочках с низким коэффициентом трения, устойчивые к кручению и индивидуального исполнения в соответствии с требованиями заказчика.



Плоские Ethernet-кабели компании Cicoil соответствуют критериям UL, стандартам качества и безопасности Европейского союза, регламентам RoHS и REACH, критериям чистой комнаты с классом чистоты 1. Все кабели производятся в среде с автоматически контролируемыми условиями, и их эксплуатационные характеристики превосходят требования, предъявляемые к кабелям категорий 5е / 6А.