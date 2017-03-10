Почти вдвое в 2016 году выросло число обращений потребителей в "Чеченэнерго"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 марта 2017, 14:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО
В управляемое МРСК Северного Кавказа Общество «Чеченэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в 2016 году поступило свыше 1 680 обращений от жителей Чеченской Республики. Это практически на 700 обращений больше, чем в 2015 году. Уровень доверия потребителей к энергопоставляющим организациям в последнее время существенно вырос и это свидетельство эффективности работы сотрудников Службы по взаимодействию с клиентами.
Основная часть обращений потребителей в энергокомпанию в последнее время – консультативная помощь в вопросах технологического подсоединения, переоформления (перераспределения) мощности, оказание услуг по передаче электрической энергии, а также вопросы по дополнительным сервисам.
Служба по взаимодействию с клиентами работает с 08.00 до 17.00 мск по рабочим дням. Каждое из поступающих обращений после регистрации принимается для рассмотрения. Любой потребитель может задать интересующий вопрос по электроснабжению, лично посетив Службу, направив письмо в канцелярию Общества или же по электронной почте info@chechenergo.ru «интернет-приемной».
Кроме того, личный прием граждан каждую среду с 13.00 до 17.00 мск проводит и управляющий директор АО «Чеченэнерго» Русланбек Докуев, который в пределах своей компетенции всегда готов помочь клиентам.