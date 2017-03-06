 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Псковэнерго" обеспечит дополнительную мощность музею-заповеднику

Псковэнерго обеспечит дополнительную мощность музею-заповеднику

10 марта 2017, 11:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО

Обсудить на форуме

99 просмотров

 В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечит свыше 750 кВт дополнительной мощности комплексу зданий Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в областном центре. Как сообщили в отделе инвестиций предприятия, источником питания станет подстанция 110 кВ № 53 «Псков».
 
Дополнительная мощность будет выделена Поганкиным палатам и Картинной галерее (зданию бывшей художественно-промышленной школы им. Фан-дер-Флита) на улице Некрасова и Дому Ксендза в Комсомольсом переулке.  Для создания внешней схемы электроснабжения будет построена блочная двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ и проложены кабельные линии 6 кВ и 0,4 кВ.
 
Электроснабжение учреждения культуры осуществляется по второй категории надежности. В этом случае сетевая инфраструктура предполагает питание по основной и резервной схемам от двух независимых распредустройств. 

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!