РМК шагает в карьер

Русская медная компания (РМК) Игоря Алтушкина получила разрешение на покупку 50% Челябинской угольной компании, которая разрабатывает Коркинский угольный разрез. Эта сделка нужна РМК, чтобы приступить к строительству Томинского ГОКа: в отработанное пространство разреза предполагается складировать отходы медного производства. Проект позволит РМК увеличить производство меди в полтора раза, но до сих пор продавец был "не очень конструктивен в переговорах".



ФАС одобрила ходатайство структуры РМК, АО "Томинский ГОК", на приобретение 50% голосующих акций АО "Челябинская угольная компания" (ЧУК), подконтрольного золотодобывающей группе ЮГК Константина Струкова. О том, что РМК планирует стать акционером ЧУК, владеющей Коркинским угольным разрезом в Челябинской области, президент медной компании Владислав Левин заявил в октябре 2016 года. Тогда планировалось закрыть сделку в течение месяца. Но, по данным Kartoteka.ru и ЕГРЮЛ, акционерная структура ЧУК до сих пор не поменялась: АО на 100% принадлежит Тимофеевскому каменному карьеру, совладельцы которого кипрская Carintia Properties Ltd (49%) и три физлица.



РМК сделка нужна для строительства Томинского ГОКа. Он должен использовать руду одноименного месторождения, мощность переработки — 28 млн тонн в год с выпуском около 100 тыс. тонн меди (500 тыс. тонн концентрата). Стоимость проекта в 2016 году оценивалась на уровне до $1,5 млрд из-за крупных затрат на экологическую составляющую (планируется проектное финансирование). РМК собиралась строить хвостохранилище, но против выступило местное население, поэтому губернатор области Борис Дубровский посоветовал альтернативный вариант: использовать для отходов отработанные площади Коркинского разреза (добыча — около 1 млн тонн в год, в январе 2016 года ЧУК вышла из банкротства). По данным РМК, сама ЧУК оценивала рекультивацию разреза в 28 млрд руб. При этом единственная оставшаяся добычная лицензия ЧУК, по информации Роснедр, действительна только до 31 января 2018 года.



Источник "Ъ", близкий к РМК, рассказывал летом 2016 года, что "угольная компания не очень конструктивна в переговорах". Местные СМИ сообщали, что руководство ЧУК выступало против складирования отходов Томинского ГОКа в разрезе, подчеркивая, что в случае эндогенных пожаров их придется тушить "примерно 23 года" при жизни ГОКа в 25 лет. И. о. финансового директора ЮГК Максим Харин вчера отказался обсуждать ситуацию с "Ъ", в ЧУК на запрос не ответили. В РМК ограничились замечанием, что "о деталях планируемой сделки говорить преждевременно".



Запуск Томинского ГОКа (строительство первой очереди может занять около двух лет) позволит РМК увеличить производство в полтора раза. Медь — своеобразный индикатор глобального экономического роста, и ее цена через несколько лет будет зависеть от множества факторов, включая состояние экономики Китая и успешность реализации инфраструктурных проектов в США, говорит Андрей Лобазов из "Атона". В ближайшие годы планируется рост производства на крупных проектах в Южной Америке, поэтому прогнозы по динамике цен достаточно осторожные. "Норильский никель" (360 тыс. тонн в 2016 году) ожидал, что в 2016-2017 годах глобальный рынок меди будет профицитен на 100-120 тыс. тонн. Аналитики Societe Generale в отраслевом обзоре 6 марта отмечали, что в 2017 году рынок меди будет двигаться в сторону баланса после профицита в 280 тыс. тонн в 2016 году. На успешность Томинского ГОКа, заключает господин Лобанов, в первую очередь будет влиять себестоимость производства. В РМК не раскрывают актуальную оценку стоимости рекультивации разреза, говоря, что "проект находится в стадии разработки".



Источник: Коммерсант.

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