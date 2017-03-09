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Пресс-релизы

"Ростелеком" перевёл на оптику городскую поликлинику Элисты

Ростелеком перевёл на оптику городскую поликлинику Элисты

10 марта 2017, 16:18
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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«Ростелеком» перевёл с меди на оптику» городскую поликлинику Калмыкии. Доступ к сети интернет по технологии FTTB (Fiber-To-The-Building – оптика до здания) получили 4 подразделения поликлиники: в Элисте по ул. Ленина, в 1-м, 6-м микрорайонах, а также в п. Аршан.

Взамен устаревших медных линий до главного корпуса поликлиники по ул. Ленина была проложена современная волоконно-оптическая линия связи. Остальные филиалы поликлиники также подключены по оптике.

Арслан Корняков, директор Калмыцкого филиала ПАО «Ростелеком»:  «В ежегодном Послании Федеральному Собранию на 2017 год Владимир Путин обратил особое внимание на уровень информатизации здравоохранения, чтобы сделать удобной запись на приём и облегчить ведение документации. Президент предложил в течение ближайших двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны. Так, благодаря проведению оптики городские поликлиники могут воспользоваться телекоммуникационными услугами в полном объеме, также врачи получили возможность оперативно консультироваться с коллегами из региональных или федеральных клиник через интернет. Мы планируем до конца 2018 года перевести все медучреждения Калмыкии на оптику».

Внедрение современных технологий позволит повысить качество работы медработников, а также оптимизировать временные и ресурсные затраты поликлиники. В целом переход городских поликлиник на оптику открывает новые возможности для совместной работы. При необходимости клиенту в кратчайшие сроки могут быть подключены дополнительные телекоммуникационные сервисы, обеспечивающие безопасность передачи и хранения данных, снижение затрат на оборудование и минимизацию капитальных расходов.

Гиляш Галзанова, главный врач БУ РК «Городская поликлиника»: «В поликлинике проведены все коммуникации. Установка оптических линий была осуществлена «Ростелекомом» в рамках федеральной программы. Нас устраивает скорость интернета, стабильность и доступность. Электронная запись среди горожан очень распространена, в том числе и среди людей пенсионного возраста. Судя по обращаемости, с переходом на новые технологии нет никаких нареканий со стороны пациентов на работу электронных систем».

Компания: ПАО "Ростелеком"
Эта новость часть сюжета Вопросы волоконно-оптической связи
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