Саратовские школы воспользуются интернетом от ТТК

CABEX
10 марта 2017, 11:22
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ТТК
Компания ТТК предоставила широкополосный доступ в интернет двенадцати средним общеобразовательным школам в Саратове.
Макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК, обеспечил доступом во всемирную сеть 12 средних общеобразовательных школ Ленинского района Саратова. Среди них школа №86, №101, №63 с углубленным изучением предметов, лицей №47 и другие. Интернет будет использоваться для занятий учеников на уроках информатики, скорость доступа составляет 30 Мбит/с.
«На протяжении многих лет наша компания уделяет особое внимание обеспечению учебных заведений современными услугами связи. Скоростной интернет необходим подрастающему поколению и учителям. Подключая школы, вузы, колледжи, техникумы к своим услугам, мы даем им возможность в полном объеме в образовательных целях пользоваться теми преимуществами, которые сегодня предоставляет глобальная сеть и современные телекоммуникации», - прокомментировал заместитель директора по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Верхневолжский» Станислав Аскинадзе.
Число учебных заведений Поволжского региона, ставших клиентами ТТК, неуклонно растет. Наиболее востребованными услугами среди учебных заведений являются доступ в интернет, местная и междугородняя телефонная связь, их выбирают десятки образовательных учреждений Поволжья. В настоящее время порядка 20 школ Саратова используют широкополосный доступ в интернет от ТТК.