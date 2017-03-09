Смоленскэнерго перечислило в бюджеты разных уровней около 875 млн рублей налогов

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 марта 2017, 15:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СМОЛЕНСКЭНЕРГО, НАЛОГИ
Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго» является ответственным и добросовестным налогоплательщиком и одним из крупных в Смоленской области. Только в 2016 году Смоленскэнерго перечислило в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 874,7 млн рублей. В том числе в бюджет Смоленской области поступили средства в объеме 484,8 млн рублей, из них 248,8 млн рублей — налог на прибыль, 168,6 млн рублей — налог на доходы физических лиц, 64,6 млн рублей — налог на имущество и 2,8 млн рублей — транспортный налог.
Одновременно за этот же период во внебюджетные фонды Российской Федерации в виде страховых взносов направлено 389,7 млн рублей. В местный бюджет перечислено 0,2 млн рублей в качестве земельного налога.
Выполнение обязательств филиала перед бюджетами различных уровней позволяет своевременно наполнять доходную часть регионального бюджета и в значительной степени способствует успешной реализации в Смоленской области экономических и социальных программ, что в конечном итоге сказывается на социально-экономическом развитии региона.