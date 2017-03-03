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Пресс-релизы

ЦКБМ завершает поставки оборудования на строящиеся блоки Тяньваньской АЭС в Китае

ЦКБМ завершает поставки оборудования на строящиеся блоки Тяньваньской АЭС в Китае

10 марта 2017, 09:41
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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АО «ЦКБМ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершило производство и готовит к отгрузке оборудование для четвертого энергоблока Тяньваньской АЭС (Китай). На электростанцию будет отправлена выемная часть главного циркуляционного насоса ГЦНА-1391, а также комплект ключей и приспособлений для монтажа.

"Тяньваньская АЭС является одним из основных зарубежных партнеров предприятия. С 2003 года на станцию поставляются главные циркуляционные насосы и их комплектующие, а также вспомогательное оборудование. Нашим оборудованием укомплектованы все блоки ТАЭС. В 2017 году ЦКБМ завершает исполнение обязательств по контракту на изготовление ГЦНА, но сотрудничество с китайскими партнерами будет продолжаться, поскольку мы обеспечиваем постоянное сервисное обслуживание и поставки запасных частей", - отметил генеральный директор АО "ЦКБМ" Евгений Сергеев.

Проектирование, изготовление и обслуживание насосного оборудования для атомной промышленности - основная специализация ЦКБМ. Предприятие является единственным в России разработчиком и изготовителем главных циркуляционных насосов для всех типов российских реакторов. Новейшая разработка конструкторского бюро – циркуляционный насос без маслосистемы (ГЦНА-1753), в котором все узлы смазываются и охлаждаются водой (в том числе — узлы электродвигателя). Отсутствие маслосистемы значительно повышает пожаробезопасность АЭС. Данное техническое решение не имеет аналогов в мире.

ЦКБМ располагает единственным в России комплексом для проведения полномасштабных испытаний насосного оборудования в условиях, имитирующих работу реактора по всем параметрам (давление, температура, тип теплоносителя). Вся продукция предприятия, поставляемая на АЭС, проходит испытания в различных режимах, что позволяет своевременно выявлять возможные отклонения параметров работы и устранять неисправности. Также ЦКБМ осуществляет регулярные поставки запасных частей и оказывает необходимую поддержку своим заказчикам, обеспечивая сервисное обслуживание насосного оборудования атомных электростанций в России и за ее пределами.

В целом АО «Атомэнергомаш» является изготовителем значительной части оборудования ТАЭС, среди которого ГЦНА, парогенераторы, системы радиационного контроля и др.

Компания: АО "Атомэнергомаш"

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