Тамбовэнерго эффективно борется с потерями в сетях

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 марта 2017, 14:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» подвели итоги реализации Программы снижения потерь электроэнергии . Фактический уровень потерь электроэнергии в филиале составил 7,03% (от отпуска электроэнергии в сеть), что на 0,25% ниже планового показателя.
Основной эффект от реализации мероприятий Программы снижения потерь электроэнергии дали рейды по пресечению безучетного и бездоговорного потребления. По итогам 2016 года недобросовестными потребителями оплачено 69 актов бездоговорного потребления на общую сумму 6,9 миллионов рублей и 1 732 акта безучетного потребления в размере 30,2 миллиона рублей, в том числе за предыдущие периоды. С остальных нарушителей задолженность будет взыскиваться принудительно, в судебном порядке, с возложением на виновных всех судебных расходов.
Также снижение потерь электроэнергии обеспечили мероприятия по замене приборов учета вышедших из строя либо признанных непригодными к расчету по причине истечения их межповерочного интервала, на новые. Выполнялись и другие мероприятия, в том числе замена перегруженных и недогруженных трансформаторов, замена проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП и неизолированного провода на самонесущий изолированный провод в местах наибольших потерь электроэнергии, производилось отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами, трансформаторов с сезонной нагрузкой и выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ.
Реализация мероприятий Программы снижения потерь электроэнергии способствует повышению эффективности работы электросетевого комплекса, качества и надежности электроснабжения потребителей Тамбовской области. Средства, сэкономленные в результате эффективного выполнения мероприятий по снижению потерь, направляются предприятием, в числе прочего, на развитие электросетевой инфраструктуры региона.