В КЧР более двух тысяч абонентов с начала года рассчитались с долгами, чтобы не остаться без света

Ограничение подачи электроэнергии – наиболее действенный метод борьбы с ростом задолженности абонентов за потребленный энергоресурс. К такому выводу пришли в АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети»), где вынуждены прибегать к столь непопулярной мере воздействия на должников. Причем используют этот «рычаг» в самом крайнем случае, когда уговоры и претензии о погашении долгов не дают результатов.



С начала 2017 года сотрудники диспетчерского отдела АО «Карачаево-Черкесскэнерго» направили 2245 уведомлений о предстоящих отключениях недобросовестным абонентам, которые в общей сумме задолжали энергокомпании более 7,2 млн руб. Из них 40 уведомлений было адресовано юридическим лицам, которые не заплатили энергетикам порядка 1,5 млн руб.



Не желая остаться без света, 2037 абонентов поспешили в кассы АО «Карачаево-Черкесскэнерго» и оплатили более 5,8 млн руб. или 91% от общей суммы долга. В том числе 32 абонента-юридических лица внесли в счет погашения своих долгов около 1,2 млн руб.



Наибольшее количество уведомлений о предстоящих отключениях должников было сформировано в Адыге-Хабльском энергосбытовом отделении, которое обслуживает потребителей электроэнергии Адыге-Хабльского и Ногайского муниципальных районов. Здесь под угрозой остаться без электроснабжения оказались 411 абонентов, чьи долги в общей сумме составляли 717 тыс. руб. Об этом они были уведомлены в установленном порядке. И результат не заставил себя ждать: 392 потребителя погасили свои задолженности, внеся в кассы энергосбытового отделения (ЭСО) и Центра обслуживания клиентов 673 тыс. руб.



Тем, кто не позаботился внести платежи, пришлось коротать время без света. Так, за первые два месяца 2017 года обесточены за долги 207 абонентов АО «Карачаево-Черкесскэнерго», не отреагировавших на уведомления диспетчеров. Теперь они должны будут не только погасить задолженность, которая превысила 1,3 млн руб., но и заплатить сетевой организации за услуги отключения и подключения своих домовладений к питающим линиям электропередачи. Если к этому приплюсовать еще и размер пени, которая начисляется должникам после двух месяцев просрочки платежей, то несложно подсчитать и прийти к выводу: абонентам выгоднее своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость потребленного энергоресурса, не наказывая самих себя дополнительными расходами и не вынуждая АО «Карачаево-Черкесскэнерго» идти на крайние меры в виде ограничения подачи электроэнергии своим абонентам.