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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Красноярскэнерго взяли под контроль десятки брошенных городских энергообъектов

В Красноярскэнерго взяли под контроль десятки брошенных городских энергообъектов

10 марта 2017, 15:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КРАСНОЯРСКЭНЕРГО

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Десятки бесхозяйных красноярских энергообъектов перешли под контроль филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») - «Красноярскэнерго». В основном это кабельные и кабельно-воздушные линии, а также 7 трансформаторных подстанций на пер. Светлогорский, пр. 60 лет Образования СССР, ул. 40 лет Победы, ул. Джамбульской, ул. Елены Стасовой, ул. Академика Киренского.

Деятельность по передаче брошенных линий и трансформаторных подстанций осуществляется в рамках программы, разработанной филиалом «Красноярскэнерго» совместно с правительством Красноярского края. В целом за 2014-2016 гг. филиал принял на техническое обслуживание 319 энергообъектов. Все они, находясь без контроля и обслуживания, представляли угрозу для населения.

Часто такие энергобъекты передаются в филиал в неудовлетворительном состоянии. В кратчайшие сроки проводится их техническое обслуживание и ремонт. Кроме того, необходимо организовать ведение технической документации вновь принятого оборудования, нанести его на мнемосхему, а также ознакомить оперативный персонал со схемами новых электроустановок и провести противоаварийные тренировки с учетом особенностей поступивших энергообъектов.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"
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