В феврале "Калмэнергосбыт" взыскал со злостных неплательщиков почти 3 миллиона рублей

CABEX
10 марта 2017, 10:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГОСБЫТ
АО «Калмэнергосбыт» (входит в группу компаний «Россети») продолжает планомерную работу по снижению дебиторской задолженности потребителей электроэнергии.
Так, в феврале текущего года в арбитражные суды и суды общей юрисдикции региональным гарантпоставщиком было подано 42 иска о взыскании задолженностей с потребителей-неплательщиков на общую сумму более 3,6 млн руб. В том числе 29 исков на сумму 3 млн 619 тыс. руб. к юридическим лицам и 13 исков на сумму 24 тыс. руб. - к бытовым абонентам.
По состоянию на 1 марта 2017 года, с учетом прошлых периодов, судебные инстанции удовлетворили 89 исковых заявлений на общую сумму 2 млн 995 тыс. руб., в том числе 49 исков к физическим лицам на сумму 186 тыс. руб. и 40 исков на сумму 2 млн 809 тыс. руб. – к прочим потребителям. 1 млн 567 тыс. руб. из взысканной суммы уже поступили на расчетный счет регионального гарантпоставщика. На стадии рассмотрения находятся еще 457 исков на общую сумму 49,6 млн руб.
Как сообщила начальник юридического отдела АО «Калмэнергосбыт» Марина Сарылова, юристы энергокомпании не намерены снижать темпы своей работы по взысканию дебиторской задолженности со злостных неплательщиков, более того, в интересах добросовестных потребителей электроэнергии они активизируют свою деятельность в судах и взаимодействие со Службой судебных приставов.