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Новости компаний

Внимание, новинка! Концевые выключатели IEK®

Внимание, новинка! Концевые выключатели IEK®

10 марта 2017, 10:54
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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Группа компаний IEK продолжает работу по развитию промышленного направления и представляет новинку в ассортименте коммутационного оборудования: концевые выключатели IEK®.

Концевые выключатели IEK® предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного и постоянного тока в системах контроля различных объектов. Коммутация происходит посредством управляющих упоров, действующих в определенных точках пути контролируемого объекта.

Переменный ток: напряжение — до 660В, частота — 50Гц;
Постоянный ток: напряжение — до 440В.

Корпус, клеммы, механизм и контактная группа концевых выключателей IEK® выполнены из высококачественных материалов, что определяет их долгий срок службы и возможность эксплуатации в условиях агрессивной среды.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK
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