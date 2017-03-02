Внимание, новинка! Концевые выключатели IEK®

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 марта 2017, 10:54
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
Группа компаний IEK продолжает работу по развитию промышленного направления и представляет новинку в ассортименте коммутационного оборудования: концевые выключатели IEK®.
Концевые выключатели IEK® предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного и постоянного тока в системах контроля различных объектов. Коммутация происходит посредством управляющих упоров, действующих в определенных точках пути контролируемого объекта.
Переменный ток: напряжение — до 660В, частота — 50Гц;
Постоянный ток: напряжение — до 440В.
Корпус, клеммы, механизм и контактная группа концевых выключателей IEK® выполнены из высококачественных материалов, что определяет их долгий срок службы и возможность эксплуатации в условиях агрессивной среды.