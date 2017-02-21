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Отраслевые новости: Энергетика

Выручка ПАО "Мосэнерго" по итогам 2016 года по МСФО выросла на 11,4%

Выручка ПАО Мосэнерго по итогам 2016 года по МСФО выросла на 11,4%

10 марта 2017, 16:33
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСЭНЕРГО

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ПАО «Мосэнерго» публикует консолидированную аудированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2016 года.

Основные финансовые показатели

(млн руб.)

2015 г.

2016 г.

Выручка

171 163

190 656

Переменные расходы

(114 061)

(126 240)

Постоянные расходы (1)

(26 769)

(26 160)

EBITDA (2)

16 670

30 703

Скорректированная EBITDA (2) (3)

30 333

38 256

Амортизация основных средств

(18 585)

(15 067)

Операционная прибыль/(убыток)

(1 915)

15 636

Скорректированная операционная прибыль(3)

11 748

23 189

Прибыль/(убыток) за период

(1 778)

13 438

Скорректированная прибыль за период(3)

11 885

20 991

(1) Без учета амортизации основных средств.

(2) EBITDA = Операционная прибыль + Амортизация.

(3) Показатель скорректирован на значение по строке «Чистое начисление резерва под обесценение активов и прочих резервов»

Выручка Общества по итогам 2016 года выросла на 11,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 190 млрд 656 млн рублей.

Основную долю в общем объеме выручки (57,9%) составила выручка от реализации электрической энергии и мощности, которая выросла на 17,4% и составила 110 млрд 325 млн рублей. Основными причинами увеличения этого показателя стали рост выработки электроэнергии, ввод энергоблока ПГУ-420 на ТЭЦ-20, начало учета в ценах на введенную в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ) новую мощность составляющей, рассчитываемой в целях обеспечения нормативного срока окупаемости генерирующих объектов, а также рост цены на свободном рынке электроэнергии. Выручка от реализации тепловой энергии (40,8% от общей выручки) составила 77 млрд 879 млн рублей, продемонстрировав рост на 11,4% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года благодаря увеличению отпуска тепловой энергии на 14,2%. Прочая выручка составила 2 млрд 452 млн рублей.

Переменные расходы по итогам 2016 года составили 126 млрд 240 млн рублей, увеличившись на 10,7% в связи с ростом потребления топлива, обусловленным увеличением выработки электрической и тепловой энергии.

Постоянные расходы (без учета амортизации основных средств) в отчетном периоде были снижены на 2,3% и составили 26 млрд 160 млн рублей.

Скорректированный показатель EBITDA за 2016 год показал рост на 26,1%
по сравнению с предыдущим годом и составил 38 млрд 256 млн рублей.

Прибыль ПАО «Мосэнерго» по МСФО за 2016 год составила 13 млрд 438 млн рублей (по итогам 2015 года убыток Общества составил 1 млрд 778 млн рублей).

Прибыль ПАО «Мосэнерго», скорректированная на значение по строке «Чистое начисление резерва под обесценение активов и прочих резервов», по итогам 2016 года выросла на 76,6% и составила 20 млрд 991 млн рублей.

Компания: ПАО "Мосэнерго"

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