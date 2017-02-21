Выручка ПАО "Мосэнерго" по итогам 2016 года по МСФО выросла на 11,4%

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 марта 2017, 16:33
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСЭНЕРГО
ПАО «Мосэнерго» публикует консолидированную аудированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2016 года.
|
Основные финансовые показатели
(млн руб.)
|
2015 г.
|
2016 г.
|
Выручка
|
171 163
|
190 656
|
Переменные расходы
|
(114 061)
|
(126 240)
|
Постоянные расходы (1)
|
(26 769)
|
(26 160)
|
EBITDA (2)
|
16 670
|
30 703
|
Скорректированная EBITDA (2) (3)
|
30 333
|
38 256
|
Амортизация основных средств
|
(18 585)
|
(15 067)
|
Операционная прибыль/(убыток)
|
(1 915)
|
15 636
|
Скорректированная операционная прибыль(3)
|
11 748
|
23 189
|
Прибыль/(убыток) за период
|
(1 778)
|
13 438
|
Скорректированная прибыль за период(3)
|
11 885
|
20 991
(1) Без учета амортизации основных средств.
(2) EBITDA = Операционная прибыль + Амортизация.
(3) Показатель скорректирован на значение по строке «Чистое начисление резерва под обесценение активов и прочих резервов»
Выручка Общества по итогам 2016 года выросла на 11,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 190 млрд 656 млн рублей.
Основную долю в общем объеме выручки (57,9%) составила выручка от реализации электрической энергии и мощности, которая выросла на 17,4% и составила 110 млрд 325 млн рублей. Основными причинами увеличения этого показателя стали рост выработки электроэнергии, ввод энергоблока ПГУ-420 на ТЭЦ-20, начало учета в ценах на введенную в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ) новую мощность составляющей, рассчитываемой в целях обеспечения нормативного срока окупаемости генерирующих объектов, а также рост цены на свободном рынке электроэнергии. Выручка от реализации тепловой энергии (40,8% от общей выручки) составила 77 млрд 879 млн рублей, продемонстрировав рост на 11,4% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года благодаря увеличению отпуска тепловой энергии на 14,2%. Прочая выручка составила 2 млрд 452 млн рублей.
Переменные расходы по итогам 2016 года составили 126 млрд 240 млн рублей, увеличившись на 10,7% в связи с ростом потребления топлива, обусловленным увеличением выработки электрической и тепловой энергии.
Постоянные расходы (без учета амортизации основных средств) в отчетном периоде были снижены на 2,3% и составили 26 млрд 160 млн рублей.
Скорректированный показатель EBITDA за 2016 год показал рост на 26,1%
по сравнению с предыдущим годом и составил 38 млрд 256 млн рублей.
Прибыль ПАО «Мосэнерго» по МСФО за 2016 год составила 13 млрд 438 млн рублей (по итогам 2015 года убыток Общества составил 1 млрд 778 млн рублей).