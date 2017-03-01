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Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Седов А.И. примет участие в работе Первого Всероссийского кабельного конгресса

Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Седов А.И. примет участие в работе Первого Всероссийского кабельного конгресса

10 марта 2017, 14:23
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: Cabex-2017-КОНГРЕСС

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Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Седов А.И. примет участие в работе Всероссийского кабельного конгресса, который впервые пройдет 21-22 марта 2017 года в рамках 16-й  международной выставки CABEX 2017, ежегодно проходящей в КВЦ «Сокольники» (г.Москва).

Ведущим промышленным комплексом Мордовии является машиностроительный, самой распространённой отраслью машиностроения – электротехническая.

Предприятия кабельной промышленности вносят серьезный вклад в развитие экономики республики. В настоящее время Саранск может по праву называться российской столицей кабельной промышленности, где создан уникальный инновационный кластер по данному направлению.

В Мордовии  также запущен завод по производству оптического волокна . Саранское производство должно стать первым в России предприятием, выпускающим оптическое волокно — ключевой компонент оптоволоконных кабелей. Завод станет одним из звеньев реализуемой в России программы импортозамещения и первым этапом в создании полностью отечественного оптоволоконного кабеля.

В рамках программы Конгресса Седов А.И. примет участие в Пленарной заседании и представит опыт региона по модернизации электросетевой инфраструктуры, региональным программам поддержки электротехнической промышленности,  а также противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

На сегодняшний день делегатами конгресса стали около 200 специалистов крупнейших российских предприятий кабельной промышленности (поставщики сырья для кабельной промышленности, поставщики оборудования для выпуска кабельной промышленности, крупнейшие кабельные заводы России и стран СНГ, поставщики кабельной арматуры), а также эксплуатирующих организаций - потребителей кабельной продукции.

Регистрация на участие в Первом Всероссийском кабельном конгрессе будет открыта до 15 марта 2017 года на сайте http://www.cable-congress.ru

Компания: Оргкомитет Всероссийского кабельного конгресса

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