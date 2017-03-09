Завод "Радиоприбор" отключат от теплоснабжения из-за долга в 24 млн рублей

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК», входит в группу «РусГидро») с 9 марта ужесточает ограничения в подаче тепловой энергии заводу ОАО «Радиоприбор». Энергетики вводят полное ограничение режима потребления трех производственных корпусов ОАО «Радиоприбор», которые не участвуют в технологических процессах. На сегодняшний день предприятие является крупнейшим должником среди промышленных потребителей Приморья, общая сумма неплатежей превысила критическую отметку в 24 млн рублей.



Если со стороны ОАО «Радиоприбор» не поступит никаких гарантий оплаты, то через несколько дней энергетики отключат от тепла все объекты завода.



Задолженность завода перед АО «ДГК» начала формироваться еще в 2015 году, однако даже после признания ОАО «Радиоприбор» банкротом, энергетики продолжали снабжать предприятие, пытаясь решить проблему в судебном порядке. Так, исполнительные листы по взысканию на 18,4 млн рублей (потребленные услуги в период с ноября 2015 г. по март 2016 г.) были направлены внешнему управляющему, однако денежные средства так и не поступили, не было и оплат текущего потребления.



В преддверии отопительного сезона 2016-17 гг., несмотря на большую сумму задолженности, энергетики продолжили поставку ресурсов на объекты «Радиоприбора», исполнив договоренность с Администрацией Приморского края. При этом было достигнуто соглашение с временным руководством предприятия о своевременной оплате текущего потребления. Но и в этот раз оплаты не были произведены.



В декабре 2016 года Дальневосточная генерирующая компания была вынуждена перевести несколько корпусов ОАО «Радиоприбор» на теплоснабжение по ограниченной схеме. При этом ради сохранения производственной инфраструктуры завода, было принято решение не отключать полностью предприятие.



На 1 марта сложилась критическая ситуация, при которой энергетики больше не могут продолжать поставлять тепло предприятию-должнику, которое потребляет энергоресурсы стоимостью около 100 тысяч рублей в сутки. С начала 2017 года в результате безвозмездного потребления тепловой энергии ОАО «Радиоприбор» причинило энергокомпании дополнительный ущерб на сумму 6,5 млн рублей. Дальнейший рост дебиторской задолженности, которая уже превысила 24 млн рублей, истощает ресурсы АО «ДГК», в то время как сейчас эти средства особенно необходимы для реализации ремонтной программы и подготовки к отопительному сезону 2017-2018 гг. В условиях дефицита денежных средств безвозмездное потребление тепловой энергии негативно влияет на стабильность и надежность теплоснабжения всех потребителей Дальневосточного региона.



Официальные письма о необходимости скорейшего урегулирования ситуации неоднократно направлялись в адрес Администрации Приморского края, внешнему управляющему ОАО «Радиоприбор», а также к представителям «Дубненского машиностроительного завода», который планирует стать арендатором предприятия-должника. Однако до настоящего момента никаких действенных мер по решению данного вопроса принято не было.



В связи с этим 9 марта АО «Дальневосточная генерирующая компания» вводит полное ограничение режима потребления трех производственных корпусов ОАО «Радиоприбор», которые не участвуют в технологических процессах. А еще через несколько дней планируется отключить от тепла все объекты завода.