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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

17 высоковольтных линий будут отремонтированы в 2017 году в Лабинском энергорайоне

17 высоковольтных линий будут отремонтированы в 2017 году в Лабинском энергорайоне

10 марта 2017, 16:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Сотрудники Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») в рамках реализации ремонтной программы на 2017 год выполнят ремонт 17 воздушных линий электропередачи в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края. На эти цели будет направлено свыше четырех миллионов рублей.

В период ремонтной кампании энергетики заменят 23 опоры, свыше 250 изоляторов.  Для защиты оборудования от грозовых перенапряжений энергетики заменят 4,8 км грозозащитного троса. От древесной и кустарниковой растительности расчистят порядка 20 га просек вдоль воздушных линий электропередачи.

– Запланированный комплекс технических мероприятий направлен на увеличение срока эксплуатации энергооборудования и обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей, – отметил директор Лабинского филиала Кубаньэнерго Андрей Герасько.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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