Подмосковному предпринимателю придется заплатить более 5 млн рублей за энерговоровство

В рамках акции «Честный киловатт» энергетики ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») провели рейд по выявлению хищений электрической энергии в Дмитровском районе Подмосковья.



По одному из адресов удалось обнаружить ангар, хозяин которого за потребленную электроэнергию никому не платил. Судя по внешнему виду постройки, сложно определить для чего она предназначается, а вот, по сечению четырех вводных кабелей по 70 мм – можно предположить, что владелец строения планировал разместить там целое производство. Мощности, которая может пройти по четырем кабелям такого сечения, будет достаточно для одновременной беспрерывной работы свыше 50 токарных станков.



Точка подключения к электросети несет в себе дополнительную угрозу, на дверце щитка никаких замков, попасть внутрь под силу даже ребенку. Все это может обернуться серьезной электротравмой со смертельным исходом.



За свои незаконные действия предпринимателю придется заплатить рублем, а точнее – миллионами рублей. Расчет прост и прописан в Законе - произведение максимального возможного потребления по площади сечения вводного кабеля на количества дней потребления с даты последней проверки. В данном случае это 958 тыс. кВтч. За что «экономному» предпринимателю был выставлен счет почти на 5,5 млн рублей. Хотя со слов «горе - потребителя» фактический объем электропотребления за тот же период был всего 20 тыс. кВтч, за которые абоненту пришлось бы заплатить чуть более 60 тыс. рублей. Но договор энергоснабжения он не заключил, а, значит, заплатить придется за бездоговорное потребление – почти в 90 раз больше!



Страдают от незаконных действий «рачительного» предпринимателя, прежде всего его соседи. В МОЭСК поступили ряд жалоб на ненадлежащее качество электроснабжения от жителей близлежащих домов: низкое напряжение и перепады в электросетях, нестабильная работа.



В ходе рейда энергетики отключили «экономного» предпринимателя от электросетей. Теперь ему придется обойтись без электроснабжения до тех пор, пока не оплатит штраф и не заключит договор с энергосбытовой компанией.



Только по итогам января текущего года энергетики МОЭСК составили на территории столичного региона более 220 актов энерговоровства. Суммарная стоимость выявленного незаконного потребления в январе превысила 8 млн. рублей.



Для приема сообщений о подозрениях или фактах энерговороства в МОЭСК действует круглосуточный телефон 8-800-700-40-70 (звонок бесплатный, конфиденциальность гарантированна).