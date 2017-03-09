Сотрудники ОАО "Сетевая компания" приняли участие в ежегодной ярмарке вакансий Казанского энергоуниверситета

Проводимое ежегодно в КГЭУ мероприятие содействует трудоустройству будущих выпускников учебных заведений и представителей неработающей молодёжи. В этом году в ярмарке вакансий приняли участие около 90 организаций, в том числе и ОАО «Сетевая компания», экспозиция которой привлекла большое количество студентов.



Напомним, что еще с 2013 года на базе КГЭУ на основе конкурсного отбора была организована группа целевого направления с целью будущего трудоустройства студентов. Таким образом, в 2015 году ряды специалистов ОАО «Сетевая компания» пополнили 11 выпускников, которые получили образование по направлению службы релейной защиты и были трудоустроены на рабочие специальности в филиалы ОАО «Сетевая компания»: АЭС, БЭС, ЕЭС, НчЭС, КЭС, ПЭС. Сейчас многие из них уже переведены на инженерные должности.



Сейчас 10 студентов второго курса магистратуры КГЭУ обучаются в целевой группе по общетехническому направлению. Именно с ними на ярмарке вакансий состоялось встреча руководителей компании, отвечающих за кадровое наполнение предприятия. «Ярмарка вакансий тем и хороша, что ребята из года в год приходят к нам, интересуются, мы их запоминаем и складывается некое предварительное впечатление о том, кто действительно нацелен на то, чтобы реально прийти к нам на работу в компанию. Есть даже прецеденты, когда через ярмарку вакансий люди приходили к нам работать», - рассказал начальник Управления - начальник отдела организации труда и мотивации персонала Всеволод Семенюк.



По словам советника ректора КГЭУ Владимира Деганова, принцип реализации целевой подготовки группы очень востребован-таким образом удовлетворяются все профессиональные требования предприятия. «Сетевая компания» - единственная, которая решилась на этот шаг и администрация вуза полностью поддерживает это начинание.



По завершении встречи состоялось обсуждение имеющихся вопросов со студентами в преддверии прохождения производственной практики и защиты дипломов. В завершении встречи будущим энергетикам были вручены памятные подарки от компании.



"У студентов целевой группы в отличие от других есть уверенность в завтрашнем дне, им гарантирована работа", – объяснил староста целевой группы Ильдар Ильясов, отметив, что студентам важно получить хорошие знания - это даст возможность к профессиональному и карьерному росту в ближайшем будущем.



По итогам ярмарки в адрес генерального директора ОАО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева было направлено Благодарственное письмо, подписанное ректором ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» Эдвардом Абдуллазяновым. В нем выражается благодарность компании за активную позицию в решении вопросов трудоустройства молодых специалистов- выпускников университета. Также организаторам экспозиции – сотрудникам Управления по работе с персоналом ОАО «Сетевая компания» были выданы именные сертификаты участника Ярмарки вакансий-2017.



В целом, как показывает практика, проводимые КГЭУ ярмарки вакансий являются уникальной возможностью для будущих молодых специалистов ознакомиться с деятельностью предприятий, узнать предъявляемые к сотрудникам требования, а у работодателей появляется возможность оценить потенциал молодого специалиста. Таким образом, в стенах вуза ведется целенаправленная подготовка и адаптация будущих специалистов компании, по завершении которой в филиалы должны прийти кадры, подготовленные к решению практических задач.