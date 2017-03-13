АО "Атомэнергомаш" увеличил консолидированную выручку по итогам 2016 года на 13% до 63,3 млрд. рублей

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
13 марта 2017, 17:36
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
Консолидированная выручка Машиностроительного дивизиона «Росатома» - Группы «Атомэнергомаш» в 2016 году, по предварительным данным, выросла на 7,2 млрд руб. или 13% и составила 63,3 млрд руб.
EBITDA выросла в 3 раза, до 6,8 млрд рублей.
Показатель эффективности операционной деятельности - рентабельность по EBITDA вырос на 7% и составил 11%. Рост рентабельности обусловлен повышением эффективности производства как основного оборудования АЭС, так и в неатомных бизнес-направлениях. Также положительное влияние оказала реализация непрофильного имущества почти на 1 млрд. руб.
«В 2014 и 2015 годах мы существенно изменили бизнес-модель работы дивизиона: определили целевые рынки, на которых мы будем развиваться, внесли соответствующие изменения в организационную структуру, значительно нарастили портфель заказов и сейчас эта работа дает положительный эффект. В частности, в 2016 году получена максимальная за 4 года выручка в неатомных бизнесах: нефтегазохимии, теплоэнергетике и судостроении – а в целом доля новых бизнесов в общей выручке дивизиона составила 43,7%. Также мы минимизировали число договоров, заключаемых через головной офис, существенно расширив возможности предприятий для самостоятельной контрактации. Это, конечно, сократило выручку управляющей компании, однако позволило повысить эффективность, скорость принятия решений и в итоге существенно нарастить консолидированные показатели по всему дивизиону. Среди ключевых задач, стоящих перед компанией в 2017 году - дальнейшее повышение эффективности, снижение времени протекания производственных и управленческих процессов, рост выручки и портфеля заказов в атомном секторе и других бизнес-направлениях», - прокомментировал генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.
Окончательные финансовые итоги деятельности Группы «Атомэнергомаш» будут опубликованы в Интегрированном годовом отчете за 2016 год после прохождения аудита и получения соответствующего аудиторского заключения.