Более 60 фактов хищения электроэнергии за два месяца выявили специалисты "Севкавказэнерго"

За два месяца года усилиями энергетиков филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») было выявлено 65 фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии на сумму около 1,156 млн руб. Благодаря рейдовым проверкам будет возмещен ущерб компании, деньги будут направлены на ремонт и обновление электросетевого комплекса региона.



Филиал МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» реализует комплекс мероприятий по снижению уровня потерь электроэнергии. С участием представителей правоохранительных органов энергетики ведут борьбу с неучтенным потреблением электроэнергии как одной из основных причин потерь электроэнергии. За указанный период специалисты энергокомпании провели 92 рейда на территории Северной Осетии.



В результате в правоохранительные органы направлено 112 материалов по безучетному потреблению электроэнергии и 10 – по бездоговорному.



Большинство нарушителей используют известные методы хищения электроэнергии. Самыми распространенными из них остаются присоединение к сетям в обход счетчика, вмешательство в работу приборов учета для искажения данных о реальном объеме потребления, монтаж в счетчики электроэнергии специальных устройств для занижения ее потребления, подключение к электросетям путем набросов на провода воздушных линий электропередачи.



Подобные методы несут с собой угрозу жизни и здоровью как самого энерговора, так и окружающих. Кроме того, из-за несанкционированных подключений перегружается и выходит из строя электросетевое оборудование. Ущерб, который расхитители наносят энергосистеме, напрямую влияет на надежность электроснабжения дисциплинированных потребителей. Неучтенное потребление может стать причиной перепадов напряжения в сети, сбоев подачи электроэнергии. Неплатежи затрудняют ремонт и реконструкцию электроустановок, и в целом негативно сказываются на состоянии сетевого комплекса.



Напомним, что в соответствии с российским законодательством помимо компенсации убытков, понесенных энергокомпании, потребители-нарушители должны будут оплатить штраф, который для физических лиц составляет 10-15 тыс. рублей, должностных лиц — 30-80 тыс. рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет, юридических лиц – 100-200 тыс. рублей. Они также могут быть привлечены к уголовной ответственности с минимальным наказанием – штрафом до 80 тыс. рублей, максимальным – лишением свободы на срок до 2 лет.