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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго выполнило ремонт 3 крупных питающих центров в Тимашевском энергорайоне

Кубаньэнерго выполнило ремонт 3 крупных питающих центров в Тимашевском энергорайоне

13 марта 2017, 17:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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В рамках реализации ремонтной программы 2017 года Тимашевский филиал ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») выполнил комплексные ремонты на 3 подстанциях 110 кВ.

Энергетики заменили высоковольтные вводы на подстанциях «Приморско-Ахтарская» и «Калининская» и отремонтировали регулятор напряжения с заменой привода на подстанции «Челбасская».

– Выполненные работы проведены в соответствии с утвержденным графиком ремонтной программы Кубаньэнерго на 2017 год и являются одним из этапов подготовки энергооборудования к периоду максимальных климатических нагрузок, – отмечает начальник службы подстанций Тимашевских электрических сетей Александр Коновский.

Отремонтированное оборудование обеспечит электроснабжение абонентов бытового и промышленного сектора и ряда социально значимых объектов, среди которых объекты водоснабжения, очистные сооружения и другое. Всего в течение 2017 года Тимашевские энергетики планируют выполнить ремонты 13 крупных подстанций.

– Технические мероприятия, выполняемые нашим персоналом, обеспечат надежную и бесперебойную подачу электроэнергии для потребителей северо-западной части Кубани, а это более трехсот тысяч человек, – рассказал директор Тимашевских электрических сетей Сергей Соболев.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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