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Отраслевые новости: Энергетика

В Удмуртском филиале группы "Т ПЛЮС" созданы комиссии и подготовлен план мероприятий прохождения весеннего паводка

В Удмуртском филиале группы Т ПЛЮС созданы комиссии и подготовлен план мероприятий прохождения весеннего паводка

13 марта 2017, 17:47
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В Удмуртском филиале ПАО «Т Плюс» созданы комиссии, разработаны планы мероприятий, направленные на обеспечение надежной работы энергетических объектов и бесперебойной поставки электричества и тепла в период паводка. Согласно предварительному прогнозу МЧС, в 2017 году весеннее таяние снегов будет значительно выше, чем в прошлые годы.

В настоящее время  энергетиками разработаны и выполняются  мероприятия  по подготовке оборудования и территорий к паводку,  в филиале  «Удмуртский» и на всех электростанциях сформированы специальные  комиссии. Главная задача  -  заблаговременно подготовиться  к появлению «большой воды», осуществить  контроль за работой ТЭЦ и за состоянием теплосетей в период пропуска талых вод,  организовать  взаимодействие с метеослужбами, органами государственного управления, подразделениями ГО и ЧС.

До наступления паводкового сезона на энергообъектах предприятия проведут  проверку технического состояния гидротехнических сооружений, водоотводящих дренажных устройств и насосного оборудования.   Водоотводные канавы, лотки, решетки ливневой канализации очистят от снега и наледи.

Специалисты метеослужб уже  предполагают, что  паводок 2017 может быть  сложным, по сравнению с предыдущими годами.  В  этом сезоне снегозапасы значительно  выше, чем в прошлые годы.  Учитывая, что до апреля объемы  снега еще увеличатся, весеннее таяние может быть значительным  и агрессивным.

Александр Толстиков, главный инженер Удмуртского филиала ПАО  «Т Плюс»: «На станциях филиала проведут инструктажи  для оперативного персонала о порядке действий в период половодья, а так же внеплановые противоаварийные тренировки. С наступлением паводка на ТЭЦ установят круглосуточное дежурство и контроль за изменением метеоусловий и уровня воды в реках и водоемах вблизи энергообъектов филиала  - в Ижевском пруду, в реках Кама и Сарапулка».

Подготовительные мероприятия к паводку на станциях в стадии реализации, контроль исполнения идет в ежедневном режиме.

Компания: ПАО "Т Плюс"

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