В Удмуртском филиале группы "Т ПЛЮС" созданы комиссии и подготовлен план мероприятий прохождения весеннего паводка

В Удмуртском филиале ПАО «Т Плюс» созданы комиссии, разработаны планы мероприятий, направленные на обеспечение надежной работы энергетических объектов и бесперебойной поставки электричества и тепла в период паводка. Согласно предварительному прогнозу МЧС, в 2017 году весеннее таяние снегов будет значительно выше, чем в прошлые годы.



В настоящее время энергетиками разработаны и выполняются мероприятия по подготовке оборудования и территорий к паводку, в филиале «Удмуртский» и на всех электростанциях сформированы специальные комиссии. Главная задача - заблаговременно подготовиться к появлению «большой воды», осуществить контроль за работой ТЭЦ и за состоянием теплосетей в период пропуска талых вод, организовать взаимодействие с метеослужбами, органами государственного управления, подразделениями ГО и ЧС.



До наступления паводкового сезона на энергообъектах предприятия проведут проверку технического состояния гидротехнических сооружений, водоотводящих дренажных устройств и насосного оборудования. Водоотводные канавы, лотки, решетки ливневой канализации очистят от снега и наледи.



Специалисты метеослужб уже предполагают, что паводок 2017 может быть сложным, по сравнению с предыдущими годами. В этом сезоне снегозапасы значительно выше, чем в прошлые годы. Учитывая, что до апреля объемы снега еще увеличатся, весеннее таяние может быть значительным и агрессивным.



Александр Толстиков, главный инженер Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс»: «На станциях филиала проведут инструктажи для оперативного персонала о порядке действий в период половодья, а так же внеплановые противоаварийные тренировки. С наступлением паводка на ТЭЦ установят круглосуточное дежурство и контроль за изменением метеоусловий и уровня воды в реках и водоемах вблизи энергообъектов филиала - в Ижевском пруду, в реках Кама и Сарапулка».



Подготовительные мероприятия к паводку на станциях в стадии реализации, контроль исполнения идет в ежедневном режиме.