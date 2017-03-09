Директор ЮЯЭС Игорь Шкурко и вице-спикер Ольга Балабкина обсудили вопросы социального партнёрства

CABEX
13 марта 2017, 17:12
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
Директор филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» Игорь Шкурко встретился с заместителем председателя Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Ольгой Балабкиной. Встреча прошла в рамках рабочего визита Ольги Валерьевны в город Алдан с целью проведения ежегодного отчета правительства.
Запланированный визит в Южно-Якутский филиал был посвящен вопросам направления социального партнерства на территории двух районов – Алданского и Нерюнгринского.
В ходе встречи вице-спикер ознакомилась с итогами работы по выполненным обязательствам по договорам на технологическое присоединение за прошедший год и планом мероприятий по обеспечению электроснабжением объектов, участвующих в программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2017 год.
С целью недопущения электротравматизма был рассмотрен вопрос по приведению в соответствие бесхозных сетей в пос. Хатыстыр Алданского района, который сегодня стоит на особом контроле у Правительства РС (Я) и Министерства имущественных и земельных отношений Республики.
Ольга Валерьевна отметила работу энергетиков в сфере электробезопасности. По словам депутата, только постоянные встречи со школьниками с целью профилактики детского электротраматизма, помогут ребятам правильно действовать как в обычных жизненных условиях, так и в критических.